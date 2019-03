Def con Dos y Malos Vicios encabezan el cartel del nuevo RockaFest

La primera edición del Rockafest llega este fin de semana a Palma. El cartel, encabezado por Def con Dos y Malos Vicios, se desplegará en La Red Club de Palma el viernes 22 y el sábado 23.

El festival está centrado en el rock, punk rock, ska y hip hop. Junto a los cabezas de cartel cabe destacar a una buena representación del panorama local, que incluye la vuelta a los escenarios de los mallorquines Men.

El viernes será el día que actúe Def con Dos, grupo pionero del hip hop español nacido en 1990. Ha logrado en su trayectoria cinco discos de oro, dos de platino y el Premio de la Música a Mejor grupo de rock alternativo. Su música ha aparecido en innumerables filmes, no sólo de Álex de la Iglesia, dentro y fuera de España, como acredita el haber participado en la BSO de Fast and Furious IV en 2010, o haber realizado el tema principal del videojuego Battlefield 4. En febrero de 2013 editaron un nuevo LP titulado España es idiota, todo un revulsivo que les situó de nuevo en la vanguardia de la contestación social con gran éxito de crítica y público. Despuñes de salir con Dos tenores DEF, su formación y cara más rapera, nos sorprenden en 2017 con un nuevo álbum: #trendingdistopic, con el que aún giran. El viernes también actuarán Men, The Monster Ones, Yoko Factor y pincharán Redbellion&Friends dj set.

El sábado llegará el turno de Malos Vicios. La banda confirma que después de 25 años siguen en la brecha y que están en el mejor momento de su trayectoria. Tres años después de su último álbum, El fin de la diplomacia, regresan con el que supone el décimo trabajo de la mítica banda de punk rock levantina, Grietas. Completan el cartel el sábado La Gran Orquesta Republicana, Sound Systema, Nolo y Queen Marsa.