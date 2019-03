Salvatge cor, del ruido a la sutileza

Como Lorca, que arranca su conocido Romance sonámbulo con aquel "verde que te quiero verde", el grupo Salvatge Cor hace de este color su columna vertebral: "Siempre hay que estar verde, para poder florecer. Nosotros empezamos verdes y seguimos estando verdes. La fruta madura se cae sola". En pie desde 2014, estos alumnos aventajados del legado de Bowie que buscan romper la cuarta pared con un pop salpicado de punk celebrarán el próximo día 29 de marzo en el Teatre Municipal Xesc Forteza su primer lustro de vida, entre sorpresas, invitados de lujo y lluvia de confeti. Felicidades de antemano.

Llorenç Romera Pericàs fue quien provocó la chispa. Desde temprana edad cultivó el arte de escribir canciones y poemas pero recitar no le acababa de llenar. Cuando no se entregaba con su guitarra a lo que se entiende como "pop de dormitorio", algo que hacía en casa de sus padres, en Son Sardina, soñaba con Patti Smith, uno de sus tótems. Su vida giró al aliarse con un vecino, Xavier Vidal, hijo del escritor Miquel Àngel Vidal, ganador, entre otros premios, del Ciutat de Palma de Novela (2016), y con él optó por escupir protopunk. Luego volvió a dar otra vuelta de tuerca, durante un concierto de The Marzipan Man, el alter ego de Jordi Herrera, cantante y guitarrista de Satellites. Fue en Binissalem, donde se puso la semilla de Salvatge Cor, gracias a un encuentro entre Romera, Vidal y Pere Bestard, conocido por ser la mitad del dúo Donallop.

El ruido marcó aquel parto, reconocen los integrantes de un grupo en el que hoy militan, además de Romera, Gabriel Abrines, Ferran Bellver y Pere Font. "Éramos muy poco sutiles y muy ruidosos pero con el tiempo hemos pasado de cocinar la típica tortilla a presentar platos bonitos", afirman. Valgan como pruebas el primer puesto en el Certamen Art Jove de Música Contemporània 2016, en una final que disputaron junto a Lili's House y Da Souza; o el galardón al Mejor disco revelación en los Premis de la Música Balear 2018 - Premis Enderrock por Hi ha gent que entra dins la teva ànima i ja no en sortirà mai més.

Un antiguo matadero de Campanet, donde vive la mitad de Salvatge Cor (Abrines y Bellver), les sirve de local de ensayo. Es una planta baja de una escuela de música, con todo lo que necesita un músico para abrazar a Euterpe, la musa de la música: vistas a la Serra, una buena insonorización, un piano, amplificadores y una pizarra para el set list. Una única pega: "Al estar rodeados de naturaleza suele haber arañas, y no pequeñas", espeta Romera.

Las canciones de Salvatge Cor tocan temas universales como la muerte o el amor; también hablan del individuo y su lugar en la sociedad, todo con un capa de ironía, interpretadas en catalán e influenciadas por el universo de poetisas como Emily Dickinson. "La esencia del tema la escribo en cinco minutos. Es un vómito sin filtros", confiesa Romera. En el local, con el resto de compañeros, se da forma a su estructura, se perfilan los matices y se cierra la canción. "Nos gusta que nos salga a la primera. Cada uno sabe dónde meter su parte. Si le damos muchas vueltas a una canción saltan las alarmas. Los descartes suelen ser esas canciones".



Su discografía contempla trabajos como L'U, un EP de seis pistas, con cinco canciones de sonido garage y un experimento de palabra dicha en homenaje al principio del disco Horses de Patti Smith; y un larga duración, Hi ha gent que entra dis la teva ànima i ja no en sortirà mai més. Desde ayer se puede ver en YouTube el vídeo Flor de fusta de la canción que formará parte de un nuevo álbum, *bruixes...*, que edita DiscMedi y que está previsto salga a la venta en septiembre. El cedé se grabó en Barcelona, en los mismos estudios en los que acaba de registrar su música Amaia, de OT 2017. "No coincidimos con ella por poco", dicen en referencia a una cantante a la que aplauden al haber "roto con los estereotipos de la música comercial, como Rosalía".

El concierto del quinto aniversario, el que ofrecerán el día 29 en el Xesc Forteza, servirá para conocer algunas de esas nuevas canciones y para escuchar a los músicos que siempre han defendido la propuesta de Salvatge Cor. Así, en calidad de invitados desfilarán por el escenario, entre otros, Maria Jaume Martorell, la nueva voz de la canción mallorquina; Marcel Cranc, el alter ego de Miquel Vicensastre; Gerard Armengol, del Gran Amant; Leti García, ex de Las Rocas; o Manu Mielniezuk armado con su trompeta y acordeón.