La transformación territorial, a debate en el Think up Culture!

Think up Culture! Mallorca llega hoy a su fin en Can Balaguer. En las jornadas de esta quinta edición se está profundizando en cómo cohesionar nuevos ecosistemas de innovación relacionados con la cultura y la creación. Los organizadores señalan en un comunicado que también se realizará "un automapeo de activos culturales que operan en este ámbito tan dinámico, innovador y cambiante". Todo con el fin de interpretar el ecosistema cultural y creativo de Mallorca.

Esta mañana las ponencias arrancarán con el monólogo Estratègies, polítiques i eines per a la transformació d'un territori, a cargo de Roberto Gómez de la Iglesia, de Conexiones improbables.

Flavia Gargiulo, Mirem Martín y Cristina Gómez completan el cartel de las conferencias.

La entrada es gratuita con aforo limitado.