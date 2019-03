Rossy de Palma, estrella invitada de Gaultier en el Folies Bergère

Rossy de Palma es la estrella invitada al espectáculo autobiográfico que el diseñador francés Jean Paul Gaultier presenta en estos momentos en el Folies Bergère de París.

La artista mallorquina participará en un total de doce representaciones, entre el 21 y el 31 de marzo.

"Hago de vedette del cabaret. No es algo que me venga para nada de nuevo, llevo toda la vida haciéndolo, desde Peor Impossible, donde todo ya era un poco performático", explica a este diario la polifacética intérprete, una de las inspiradoras del diseñador francés. "Ya no es sólo estar con Gaultier, amigo de toda la vida al que amo y admiro, sino que también es un sueño estar en el Folies, un templo por el que han pasado vedettes como Josephine Baker, a la que he admirado toda la vida", confiesa.

Rossy, una habitual en los desfiles del modisto, aún no ha empezado los ensayos, pero en breve comenzará a preparar el papel con el equipo. La anterior estrella invitada al Fashion Freak Show de Gaultier, calificado como el acontecimiento cultural del año en Francia, fue la reina del burlesque Dita Von Teese.

Antes de subir a las tablas del Folies Bergère, cabe señalar que Rossy ya aparecía en el montaje autobiográfico del gran creador de moda. En concreto, protagoniza una escena de un audiovisual que acompaña el espectáculo. En él, la actriz encarna a la profesora de Gaultier en la escuela. Es una escena en la que la maestra descubre al pequeño dibujando. Y cuelga con un alfiler en la espalda del niño uno de sus dibujos y lo hace caminar por la clase como escarmiento. Este hecho, tuvo sorprendentemente un impacto positivo en sus compañeros y en la consideración que éstos tenían por Gaultier.

En declaraciones a los medios, el célebre diseñador francés comentó que Rossy de Palma "forma parte de mi familia". "Su belleza tan particular y su vibrante personalidad hacen de ella una de las musas más inspiradoras. Más de 30 años después de nuestro primer encuentro, nos reencontramos con mucho placer sobre el escenario del Folies Bergère", manifestó.

Más de 200.000 espectadores han asistido hasta ahora al Fashion Freak Show, prolongado hasta el 16 de junio y que tendrá una gira internacional. El montaje expone el recorrido artístico y personal de Gaultier, durante medio siglo dedicado a la moda y a la cultura pop.