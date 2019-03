Los mallorquines Go Cactus, Lava Fizz y Bilo debutan en Nueva York y Austin

Los mallorquines Go Cactus, Lava Fizz y Bilo, bandas de Pink Tiramisú Agency, recalaron la semana pasada en Nueva York para enfrentarse a varias actuaciones. En concreto, actuaron en varios conciertos programados por The New Colossus Festival, evento celebrado entre el jueves y el sábado de la semana pasada. Bilo y Go Cactus dieron dos actuaciones y Lava Fizz, tres, una de ellas cerró el festival.

Go Cactus continúa la expedición americana poniendo rumbo al South by Southwest, de Austin, el festival de la industria musical más grande del mundo.



Lava Fizz



Bilo



Go Cactus