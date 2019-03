Espectáculos y música en torno a la neutralidad de género en el Pink Riot Fest

Casa Planas impulsa entre los días 13 y 14 el Pink Riot Fest, un microfestival de investigación, acción y participación sobre género para abordar reflexiones contemporáneas y utilizar la creación como herramienta transversal de cambio social. Es una propuesta que hace referencia a las rebeliones cotidianas en relación a la neutralidad de género.

El montaje de apertura del festival es Es Cristal, que se representará este miércoles 13 a las 18.30 horas en Casa Planas. Es Cristal es una pieza de danza, cultura y diversión. Reinterpreta la tradición de Balears a través de la mujer de ayer, de hoy y del futuro. Se trata de un proyecto vinculado al Art Investigation Program, una iniciativa de investigaciones transversales relacionadas con el fondo del Arxiu Planas. Margalida Roig Riera es la directora artística de la pieza. Vive entre Mallorca y París, donde trabaja para la compañía Blanca Li.

El día 14, el espectáculo Entre las piernas descorchará la tarde. Será a las 18 horas. Un montaje que brinda por el amor salvaje, el sexo a fuego lento y la soberanía de nuestro cuerpo. Un trabajo escénico con música en directo, movimiento y vídeo. Es de Las Moskitas Muertas. La obra representa los textos de la escritora Ana Elena Pena, del libro Vamos a follar hasta que nos enamoremos.

A las 18.30 se inaugurará la exposición colectiva Sexualitat. A la misma hora, se celebrará una mesa redonda acerca de la mujer en el sector profesional cultural.

A las 20 horas arrancará Sonoras, música i feminismes. Un ciclo, comisariado por Rosa Pérez, que propone un acercamiento a la creación sonora experimental realizada por mujeres. Actuarán Bromo, Jansky y Rosa Pérez dj.

Bromo presenta Trace of Erosion, un proyecto escénico audiovisual de arte tecnológico con los lenguajes del cine documental de ámbito social, medioambiental y político. Jansky dará a conocer una selección de piezas con un fuerte contenido feminista. Su nuevo álbum es This is Electroverse.