Margalida Vinyes dibuja la versión masculina de la viñeta ´Dale la vuelta´

La ilustradora mallorquina Margalida Vinyes, que firmó el año pasado uno de los dibujos que se viralizaron para apoyar el Día de la Mujer, publicó anoche en su página de facebook la versión masculina de la viñeta.

En esta, en lugar de una mujer que se quita el delantal y se lo pone en forma de capa, se ve a un hombre que se quita la capa y se la pone como delantal.

Según explicaba el texto de la ilustradora que acompañaba la publicación, esta versión masculina de Dale la vuelta, la frase que reza la imagen, "me la sugirió un chico que se acercó a mi stand en la feria Ilustrísima de Madrid". Vinyes le agradece la aportación, que enseguida "me hizo pensar en las palabras de Octavio Salazar, que dijo algo así como el no tener que ir de héroes constantemente nos haría mucho más felices.

La artista también comentaba en otra publicación que, un año después de dibujar la primera versión de Dale la vuelta, le siguen llegando peticiones para traducirla en otros idiomas. Las dos últimas traducciones han sido al noruego y al griego.

Meses después, la misma imagen se viralizó en Argentina, en el contexto de la votación en la Cámara de los Diputados de la propuesta de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. En esta ocasión, el delantal, en lugar de ser lila, se tiñó de verde, el color con el que se identificaron aquellas personas que están a favor del aborto.