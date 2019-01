Romaticisema capel·la

Si hi ha una època de la història de la música vocal, en la qual els compositors es preocuparen de cerca,r i en molts casos trobar, les diferents tessitures cromàtiques de les veus, aquest és el romanticisme.

Durant el segle XIX trobam dos grans exponents d'aquesta recerca: Felix Mendelssohn i Johannes Brahms, ells dos, juntament amb el més tardà Anton Bruckner, defineixen com serà la música coral posterior. Amb ells podem dir que hi ha un abans i un després pel que fa a la manera de combinar els sons per convertir la massa coral en un element cromàtic.

Per tant si es vol mostrar com són els colors d'un grup vocal a través d'un concert, és obligat incloure-hi peces d'aquests autors.

I així ho ha fet Fernando Marina quan ha preparat el programa que avui horabaixa ens proposa amb el seu cor Acadèmia 1830 a Sant Felip Neri de Palma (19.30) i que ha titulat "Els colors del cor".

A més d'alguns lieders corals de Mendelssohn, Brahms i Bruckner, ens trobarem amb partitures dels neoromàntics Eric Whitacre, Eriks Esenvalds i l'espanyol Javier Busto, entre d'altres.

Certament estam davant un concert ple de colors.