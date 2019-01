Joan Manuel Pérez i Pinya y Rosa Maria Calafat Vila, premios Ciutat de Palma de poesía y novela

Joan Manuel Pérez i Pinya ha recibido esta noche el premio Ciutat de Palma de Poesía por 'Ut pictora poesis', en el Teatro Principal. En esta gala, Rosa Maria Calafat Vila ha obtenido el premio de Novela por 'La família. Sagrada exposició de la mort'.

Pérez i Pinya ha comentado que el libro está dedicado a su hija, Mariona Pérez, aunque ha dedicado el galardón también a su mujer y a sus amigos que le han acompañado en el proceso de escritura.

El director Javier García Lerín ha obtenido el Ciutat de Palma de Audiovisuales por 'Els ulls no s'aturen de créixer', película sobre los hermanos Joan y Miquel Serra. "Muchas cosas en la vida no hubieran pasado si Joan Serra no hubiera dejado el legado artístico que ha dejado".

Al escenario también ha subido Miquel Serra, quien ha animado a los presentes a "perseguir la honestidad genuina".

La obra 'Llum trencada' de Iguana Teatre se ha llevado el Ciutat de Palma de Artes Escénicas. "Dedicamos el premio a todas las mujeres anónimas de las que hablamos en la obra, víctimas de la represión durante la posguerra", han sido las emotivas palabras de Carme Planells, una de las autoras.

A lo largo de la gala de los Ciutat de Palma también ha sido galardonada Núria Güell, en la categoría de Artes Visuales, por su trabajo 'De putas. Un ensayo sobre la masculinidad', quien ha aprovechado la ocasión para denunciar la precariedad en la que trabajan los creadores críticos y ha recomendado ver su vídeo-ensayo para repensar sobre la relación entre el sexo y el poder.

La joven ilustradora Rocío Gómez Mazuecos, por su cómic 'El Incongruente', y el grupo Da Souza, por su disco 'Futbol d'avantguarda', han sido los primeros premiados en la gala Ciutat de Palma que, un año más, acoge el Teatre Principal.

Durante la gala, que conducen los actores Miquel Àngel Torrens, Clara Ingold y Joan Manel Vadell bajo la dirección de Marga López y con un guión de Sergi Baos, se entregarán un total de ocho galardones de las diferentes categorías.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, su conseller de Cultura, Francesc Miralles, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, la consellera de Cultura del Govern, Fanny Tur, la de Administración Pública, Catalina Cladera, y los regidores Llorenç Carrió, Aligi Molina, José Hila, Neus Truyol y Susanna Moll, entre otros, participan en esta entrega de premios.

Hace unos días ya se anunció que el ganador del premio Ciutat de Palma de investigación, dotado con 6.000 euros, es Àlex Valenzuela con un trabajo sobre los animales en la ciudad medieval. El investigador ha recogido su premio de manos de Neus Truyol, regidora de Ecología.

La Palma de principios del siglo XX es la protagonista de esta cita. El espectáculo teatral da voz a personajes de aquella época como Gaspar Bennàssar, Borges, Uetam o Matilde Escalas mientras que Morgana Jazz adapta canciones de aquella época.

En la edición de este año se concederán 88.000 euros en premios en ocho modalidades para obras literarias, cómic, artes visuales, música, investigación, audiovisuales y artes escénicas.

En concreto, el Premio Llorenç Villalonga de novela está dotado con 26.000 euros, el de poesía y artes visuales con 12.000; con 10.000, los de audiovisuales y cómic, y con 6.000, los de artes escénicas, investigación y música, para la mejor grabación.

La modalidad más concurrida ha sido la de artes visuales, con 109 obras presentadas. Le siguen la de poesía (21), novela (16), investigación (12), audiovisuales (8), cómic (7), música (7) y artes escénicas (7).