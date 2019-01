Jeroni Rullan, la improvisación del folk

La percusión y el llaüt, en la Serra, son herramientas que maneja Jeroni Rullan (Sóller). Formado en agrupaciones como S'Estol de Tramuntana y Aires Sollerics, cabalgó y saboreó en los años 90 la movida de Deià, llegando a conquistar al mismísimo Mike Oldfield. Defensor de la improvisación en el folk, una tradición que se está perdiendo entre los instrumentistas, se mueve entre distintos mundos musicales, con formaciones como Sarau Alcudienc, Cofre Antic o La Rumba Nostra, aunque la fama le viene por haber militado en S'Altre Banda, el grupo que rivalizó con la Pa Amb Oli Band de los hermanos Graves.

Fue su padre, músico de hotel en el Sóller de los años 50 y 60, en establecimientos como el Marina o el Hostal Es Port, el que le descubrió una profesión que hoy combina con su trabajo como comercial en Sa Fàbrica de Gelats de su pueblo natal. Poco a poco fue soltándose, primero con la percusión, luego con la bandurria. Y montó su primer grupo, influenciado por los gustos del momento, los que imponía Mecano y el tecno-pop. "Los grupos verbeneros eran mis héroes musicales. Yo me ponía detrás del escenario a ver cómo tocaba el batería. Quería ser como ellos", confiesa. Autodidacta en sus inicios, cumplidos los 30 accedió al conservatorio, formando la primera hornada de los músicos tradicionales. "Ojalá hubiera recibido esa formación antes. Ser autodidacta me supuso una serie de dudas técnicas que tuve que resolver yo solito", señala.

Subido a un Vespino recorrió media Serra y vivió los últimos coletazos del Deià hippy. Por aquel entonces trabajaba de celador en el PAC de Sóller y estaba en S'Altra Banda. Adoptaron ese nombre frente a la Pa Amb Oli Band. "Éramos bandas rivales –reconoce–. Ellos tenían la fama pero nosotros éramos más jovenes y queríamos pisar fuerte. Hacíamos rhythm&blues, blues, funky y rock, y versiones, entre ellas, el Walk on the Wild Side de Lou Reed". Jeroni fue testigo de noches de exceso y desenfreno pero no se dejó arrastrar. "Yo era de los más serios, el elemento extraño. Junto al bajista, éramos los raros de la banda, los más tranquilos y formales. En Deià parecía que estabas en otro país, una mezlca de lenguas y ambientes fantástico. Las fiestas que se hacían en casas particulares y a las que estaban invitados medio pueblo se prolongaban en Cala Deià. Algo irrepetible. Deià ha cambiado. Hoy veo una paradoja: quienes iban a esas fiestas son mayores y quieren tranquilidad. Ahora si escuchan ruido telefonean al ayuntamiento. Deià no tiene nada que ver con lo que yo viví a principios de los 90".

El episodio que siempre permanecerá en su memoria es el concierto que ofreció el 16 de julio del 91 en Sa Fonda. "El mismo día tocábamos con S'Altra Banda en Sa Fonda. Me llamó el líder del grupo, Xingo, cantante y guitarrista, y me dijo: "Esta noche, posiblemente, vendrá a tocar Mike Oldfield. Pero no hagas promoción porque puede ser que al final no se presente y claro, quedaríamos mal. Por cierto, no tienen batería y eres tú". "Joder, qué responsabilidad", contesté. Curiosamente me gustaba Mike Oldfield y había escuchado muchos de sus discos. Es decir, no iba a ciegas. Nosotros hicimos el concierto y después empezó a venir mucha gente. Finalmente se presentó Mike. Creo recordar que yo ni me moví de la batería, me estrechó la mano, Xingo le dejó el amplificador y su guitarra, y enseguida empezó a sacar su sonido Oldfied, a puntear. Cerré los ojos y me dije: "Hostia, es él". Fue una pasada de concierto. Tocamos más de una hora. Fue un concierto en toda regla. No recuerdo muy bien qué tocamos. Sé que al final hicimos una versión de Guantanamera (canción popular cubana que han hecho suya desde Todos tus muertos a Pete Seeger pasando por Joan Baez, Celia Cruz o Compay Segundo) de más de diez minutos de duración. Rítmicamente le di un toque muy étnico, empleando mucho los timbales, porque Oldfield viene del folk. Nunca olvidaré aquella actuación".

Convencido de que en la música hay que divertirse, Jeroni sigue en los escenarios, disfrutando con La Rumba Nostra, tocando a dúo con Pedro Andreo y ejerciendo de músico de estudio siempre que se lo solicitan, como hizo recientemente la agrupación Sarau Alcudienc.