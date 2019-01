Kiko Veneno: "Me da pena que Andalucía haya validado una opción tan nefasta como la extrema derecha"

La ciudadanía le quiso en la revetla, y en la revetla estará. El compositor y cantante andaluz actuará el sábado en la plaza de la Reina de Palma, a las 21.45 horas. Su edad, 76 años, no es impedimento para que prometa un concierto "calentito" en el que presentará algunos temas de lo que será su próximo disco, Sombrero roto, que verá la luz este año. Considera que España no está para fiestas, pero sabe que la fiesta nunca puede faltar

P El sábado se reencontrará con su público de la isla. ¿Adelantará canciones de su nuevo disco, pendiente de publicar?

R Sí, esperamos que sea un concierto calentito, pero de eso ya nos encargamos nosotros. Y pedimos al clima que se porte bien. Presentaremos nuevos temas, como la canción Sombrero roto o La higuera. Y quizás haga alguna otra en acústico.

P ¿En qué medida afectó a su carrera el hecho de recibir el Premio Nacional de Músicas Actuales en 2012?

R Eso no son cambios. Estoy muy agradecido por este y todos los premios. Pero los cambios importantes suceden durante la juventud, cuando uno elige su estilo, sus propuestas. Luego empieza la carrera, una palabra seria, pero que todos llevamos a cuestas. Lo que importa, al final, es la relación de las canciones con la gente, que las sienta suyas, que las escuche en casa, en su coche, en sus fiestas. Este es nuestro mayor premio y recompensa. Es donde queremos llegar. Importa el enganche con el público.

P Usted fue elegido por votación popular para actuar en la revetla de Sant Sebastià. Enganche tiene.

R No lo sabía. ¡Me encanta esto! No siempre se satisfacen las demandas de la gente, así que esto me da un subidón.

P El sábado comparte cartel con Celtas Cortos, Mishima o Brisa Fenoy.

R Es magnífico. Con Celtas Cortos somos compañeros que hemos coincidido pocas veces, pero muy queridos. A Brisa Fenoy la conocí hace poco y me pareció una chica estupenda. Y Mishima tiene muchas cositas que me gustan mucho.

P En su momento arriesgó con su propuesta Veneno. Ahora, Rosalía es considerada como una gran transgresora.

R La suya me parece una propuesta extraordinaria, me encantan sus dos discos. El primero, con Raül Refree, más. En España hay mucho talento, muchas voces bonitas y flamencas como la de Rosalía. Esto es de verdad marca España, esto representa la música nuestra. Podríamos hablar de tres grandes focos musicales a nivel global: el reggaetón, la música pop anglosajona, que es muy champú, muy infantil y luego... bueno, ¿por qué no puede haber otras aportaciones españolas? Creo que por eso ha sido tan bien recibida la propuesta de Rosalía.

P La agrupación Ketama ha anunciado su regreso después de 14 años separados. ¿Cree que conectarán con el público?

R Seguramente sí, depende del aire que le den a lo que hagan. Somos de la misma generación, Ketama y Veneno. Su propuesta también era arriesgada, luego fueron hacia un terreno más comercial.

P Usted lo ha conseguido todo. ¿Qué le mantiene en los escenarios?

R El amor a la música, a la creación. Para mí, la música es una fuente de placer, de investigación, de comunicación, divertimento juego... Ves lo que se puede hacer. Para este nuevo disco he intentado buscar sonidos, melodías y texturas diferentes. En el campo de la creación me encuentro muy a gusto.

P ¿Ahora es más libre que en sus inicios, haciendo música?

R Yo ya tengo edad de estar jubilado, tengo 76 años. No soy más libre. Creo que mi momento de máxima libertad lo tuve con Veneno, porque tuvimos que romper muchos moldes, barreras y muchos esquemas. Pero también pasa que con la edad te sientes mas libre personalmente. La gente mayor tiene menos ansias de tener la razón, aunque hay excepciones, claro. La vida te da más libertad, te conoces más a ti mismo, usas mejor tus posibilidades y estas más a gusto con lo que haces.

P ¿Cómo encuentra nuevas canciones?

R Aparecen por el firmamento, están en el inconsciente colectivo. Yo las cojo y las voy amasando, llegan. Me siento como un artesano que da forma a las canciones, que tiene interés por ver lo novedoso de la música. Las canciones están ahí, yo nunca las busqué. Uno no hace la canción que quiere, sino la que te viene. Escribes un verso porque te ayuda a vivir, a entender la vida. Se trata de estar atento y saludar a las cosas nuevas, no tenerles miedo.

P Sus conciertos son una fiesta. ¿Está España para fiestas?

R Ni para fiestas ni para humor. Pero ni uno ni lo otro no puede faltar nunca. Los que trabajamos en el campo de la cultura y del arte tenemos una responsabilidad doble en estos tiempos. Hacen falta mensajes personales, satisfacción personal, relajarse un poco y participar de las cosas de manera menos consumista. El arte permite llegar a estos sitios.

P Como andaluz, ¿Cómo está viviendo la entrada de un partido de extrema derecha en su parlamento?

R Con pena de que haya sido Andalucía el primer lugar que haya validado una opción tan nefasta como la de la extrema derecha. Pero creo que nos lo merecíamos, puesto que llevábamos muchos años en un régimen, entre comillas, muy poco estimulante. Ahora nos encontramos con que tenemos que levantarnos. Quizás este sea otro punto de vista. Y es importantísimo contar con las mujeres. Me parece muy interesante que, precisamente, cuando la extrema derecha intenta levantarse, como si no hubiera hecho suficiente daño, se encuentre de frente al movimiento feminista.