Eva Piquer: "No volvería a la política, voy demasiado por libre"

Escritora. Es la autora de 'Evasions', una publicación de pequeños refugios amables ilustrados con gusto por la dibujante Eva Armisén

La escritora catalana presentó el viernes en la Llibreria Lluna de Palma Evasions, "una recopilación de refugios amables" ilustrados por Eva Armisén. La periodista, que también imparte en el establecimiento un taller de escritura, recogió el año pasado el Premi Nacional de Cultura en nombre del equipo de la publicación digital que dirige, Catorze.cat. Es una defensora de la cultura "como espacio de refugio".

P ¿Qué son exactamente estas Evasions?

R Son textos breves escritos por mí e ilustrados por Eva Armisén. Evasions es una recopilación de huidas íntimas, de refugios poco o muy amables. Hablo de mí con la intención de que el lector note que también hablo de él, que se sienta interpelado. Es sin duda el libro más bonito que he hecho nunca, es una joya muy bien editada.

P ¿Cómo ha trabajado con la ilustradora Eva Armisén?

R Evasions nació como una sección quincenal en el digital Catorze. La publicamos del 2015 al 2017. Yo le enviaba los textos y Eva hacía un dibujo a medida. Ahora seguimos haciendo una sección quincenal a cuatro manos.

P ¿Son tiempos de evasiones?

R Todo el mundo necesita evadirse a ratos de la propia realidad, aunque sea sólo para coger aire y tirar hacia adelante.

P Usted ha dicho que la cultura es un espacio de refugio. Eso en parte la desactiva como espacio de transformación social.

R La cultura es aquello que queda cuando no queda nada, cuando todo el resto se rompe. Y sí, por descontado que la cultura es una herramienta de transformación y de cohesión social: la cultura nos define, da sentido a lo que somos. Somos los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, las obras de teatro que nos han impactado.

P Catorze se alzó con el Premi Nacional de Cultura. ¿Qué función cree que debería cumplir el periodismo cultural?

R En Catorze aspiramos a ser, hacer y contagiar cultura. Catorze es un medio digital que pretende arroparnos con relatos, poemas, canciones, dibujos, crónicas de arte, música, teatro, cine, literatura. Hacemos periodismo cultural, pero somos sobre todo una plataforma de creación.

P ¿No se practica un periodismo cultural poco crítico y excesivamente descriptivo de las producciones culturales?

R No soy nadie para juzgar el periodismo que se hace. Personalmente, cuando hago periodismo, intento orientar a los lectores, y procuro hacerlo con textos bien escritos. Me encanta leer, y encuentro que pocos trabajos son tan satisfactorios como la de contagiar las ganas de leer buenos libros. Sí es cierto que la cultura tiene poco espacio en los medios generalistas, donde la política se lo come todo.

P ¿Cómo han conseguido sobrevivir en estos cuatro años y medio con tanta competencia: Núvol, El Temps de les Arts ?

R Hemos trabajado mucho, con una libertad absoluta y con un espíritu artesanal, cuidando mucho todos los detalles. Ahora hace cinco años que nació Catorze y nos hemos consolidado como el primer medio digital del ámbito cultural, cosa que hace mucho ilusión.

P ¿Llegará finalmente por parte de Pedro Sánchez un gesto para abrir una negociación política en Cataluña visto sobre todo el hecho de que no le aprueban los presupuestos?

R Buf, ni idea. Estoy muy alejada de la actualidad política.

P ¿Cómo cree que ha de encarar la sociedad catalana el próximo juicio por los presos políticos?

R No lo sé, pero es una injusticia enorme que haya gente de paz en prisión preventiva y gente de paz en el exilio. Una injusticia enorme.

P ¿Qué piensa de la actuación de Manuel Valls en los Premis Josep Pla, donde acusó al ganador de politizar el acto?

R Yo lo que no entendería es que en un discurso público hoy en Cataluña no se hiciera referencia a la injusticia que están padeciendo los presos políticos.

P ¿Es posible ser independiente en la política?

R En Cataluña y tal como funcionan ahora mismo los partidos políticos, me parece que una persona independiente tiene poco margen de actuación. Los diputados independientes tienen voz, pero no tienen voto.

P ¿Regresaría a la política activa (fue diputada de ERC durante sólo dos meses)?

R No, de ninguna manera. Voy demasiado por libre, yo.

P ¿Ha cambiado la situación de la mujer desde que escribió La feina o la vida ?

R Por desgracia, me temo que no demasiado. La conciliación laboral y familiar (de hombres y mujeres, con hijos o sin) es aún uno de los grandes retos pendientes que tenemos como sociedad.