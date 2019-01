Los Beatles, a fondo en el Centre de Cultura Sa Nostra

Dos meses después del 50 aniversario del Álbum Blanco de los Beatles, el historiador Tomeu Canyelles y el musicólogo Francesc Vicens proponen un repaso a la trayectoria del cuarteto de Liverpool con diez sesiones que impartirán en el Centre de Cultura Sa Nostra entre el 15 de enero y el 19 de marzo.

Los encuentros caen en martes y su horario es de 17 a 18.15 horas.

El programa es el siguiente:

-15 de enero: With the Beatles: Hamburg y Liverpool, los orígenes del rock and roll y el nacimiento de la beatlemanía.

-22 de enero: Hard Day's Night y Help! La filmografía beatle de Richard Lester.

-29 de enero: Revolver y Rubber Soul: el cambio de paradigma.

-5 de febrero: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el alter ego de los Beatles.

-12 de febrero: The Inner Light y la influencia de Joan Mascaró Fornés.

-19 de febrero: Yellow Submarine, Magycal Mistery Tour y Let It Be (filmografía 1967-1970).

-26 de febrero: The Beatles, la India y las grabaciones de Esher: el principio del fin.

-5 de marzo: La emergencia creativa de George Harrison.

-12 de marzo: Abbey Road y Let it Be, la culminación creativa de los Beatles.

-19 de marzo: Here, there & everywhere: el legado de los Beatles en el siglo XXI.



La metodología del seminario parte de materiales diversos. A través de audiciones, imágenes y fragmentos documentales, Canyelles y Vicens ofrecerán un repaso de la trayectoria de los Beatles desde sus orígenes hasta la disolución de la banda en relación a los hechos sociales y políticos más importantes de la década de los 60. Inscripciones en www.obrasocialsanostra.com.