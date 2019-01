Monólogos emocionales en la Sala Dante

Piedad Castellanos se define como autogeneradora de ilusiones, animadora de sueños y constructora de realidades desde la psicología. ¿Su herramienta? Los monólogos. Este viernes a las 21.30 horas regresa a la Sala Dante con Monólogos emocionales: recortes de la vida, un espectáculo que ya estrenó en Palma en septiembre y que consiste en subir a escena situaciones de la vida cotidiana para invitar a pensar "desde el otro lado".

¿En qué consiste el espectáculo?

Es una actuación de 90 minutos basada en la improvisación porque hablo sobre temas que el público me plantea como la amistad, las relaciones de pareja, el sexo€ Cuando llegan, les doy un papel para que escriban una frase o un tema. El concepto de monólogos emocionales ya nos dirige hacia dónde versa el espectáculo. La gente escribe temas que les suscitan emociones. Cuando leo la frase o la palabra, me meto en un papel e improviso un monólogo sobre este tema.

¿Vendría a ser una terapia en grupo?

Me sorprende porque muchas la veces la gente lo plantea así. Yo no lo concibo como tal pero es verdad que muchos de los que asisten me comentan que salen "movidos", es decir, reflexionando sobre los temas que hemos hablado en la actuación. El espectáculo es sanador, es terapéutico. No es el objetivo de una terapia colectiva pero sí es terapéutico.

Lleva a la reflexión situaciones que ocurren en la vida diaria...

La idea es llevar situaciones del día a día al escenario porque cuando tratas esos temas desde el monólogo sucede lo mismo que al ver una película, uno se siente identificado con el personaje y puede extraer conclusiones. Aquí sucede lo mismo. Yo llevo las vivencias del día a día al escenario y las personas son capaces de ver cosas que no puede captar cuando están metidos en la situación porque la implicación en el tema no les permite ver. La objetividad que te da verlo representado, te permite sacar conclusiones.

¿Recurre a vivencias que surgen en las sesiones como psicóloga?

Me sorprende pero no los suelo utilizar porque me parece que es como deslealtad a mi paciente. Las situaciones son inventadas pero siempre hay gente entre el público que se siente identificada.

¿Qué tiene el teatro para abordar estas relaciones interpersonales?

El teatro me ofrece poder ser diferentes personajes, interpretar diferentes vidas, sensaciones y formas de pensa Me da una versatilidad enorme para poder hablar desde cualquier punto de vista.

¿Qué ingredientes hay en esta coctelera de monólogos emocionales?

Hay de todo un poco: chispa, sensación de vértigo, mucho cuidado, pasión, ilusión, disfrute y humor.

¿Cómo surgieron estos monólogos emocionales?

Surgió de una manera espontánea hace algo más de un año. En un curso pedí a un asistente que hablará sobre lo que sentía. No quiso hablar pero me escribió un monólogo. Era sobre la violencia de género que había sufrido. Para rendirle homenaje, me aprendí el monólogo y lo colgué a través de Facebook. Lo expuso. Debido a la buena acogida que tuvo, empecé a hacer monólogos en YouTube y en Facebook. Luego se me ocurrió que sería bueno llevarlo al escenario y lo estrené en septiembre en la Sala Dante.

Unió sus dos pasiones, psicología y teatro. ¿Qué tándem forman?

Un tándem precioso. El teatro debería ser una asignatura. No la haría obligatoria porque perdería la magia, pero sí debería ser una asignatura opcional en todas las formaciones porque te permite poder expresar desde dónde tú no eres y poder expresarte en libertad. El teatro lo que permite es pura emoción y la emoción es psicología pura. El teatro es una buena práctica terapéutica para desarrollar habilidades sociales, habilidades personales y desarrollar la empatía y la asertividad tiene toda una batería de cualidades para cualquier persona. El tándem es perfecto. Además la psicología a pesar de estar en 2019 es una asignatura pendiente. Ahora con el concepto de coach, las personas se abren más a contar o buscar un apoyo pero la gente se sigue sintiendo incómoda para ir al psicólogo. Es una forma de llevar la educación emocional al ámbito más cotidiano y eso es algo sano.

¿Qué peso tiene el humor en su vida?

El humor es un alimento más. Te permite abordar las situaciones desde un lado que sin quitar el peso que tiene ayuda a que ese peso sea más liviano. Es verdad que hay situaciones que no te permiten reírte de ellas pero hay formas que metiendo un poco el sentido del humor, hace más llevadera la tristeza.