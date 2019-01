Cultura en año electoral: repaso de los proyectos a cinco meses de las elecciones

A cinco meses de las elecciones, la cultura se pone el casco. Empiezan las visitas de obra, la puesta a punto de los solares y las redacciones de pliegos para ejecutar inversiones. Hay que pisar el acelerador. No hay nada más vistoso que cortar cintas y hacerse fotos con chaleco reflectante. Aunque en estos cinco meses no habrá inauguraciones de nuevos equipamientos, sí se pondrán en marcha algunas rehabilitaciones de grandes proyectos, se empezarán a poner algunas primeras piedras y se irán cerrando trámites de inversiones anunciadas y prometidas que quedarán inconclusas y en un cajón para los siguientes que vengan. El Ayuntamiento de Palma es el que ha sufrido más reveses con las infraestructuras: ha caído Gesa y peligra Can Ribas. Sí ha inaugurado el Casal Balaguer, aunque su rehabilitación estaba prácticamente terminada cuando arrancó la legislatura. Dos nuevos organismos culturales (el Institut d'Indústries Culturals y el Consell de la Cultura) estarán en funcionamiento en varias semanas y Es Baluard tendrá nuevo director en marzo. En general, ha sido una legislatura envuelta en polémicas, con cambios de rostros en los puestos de mando (ha habido hasta tres conselleras de Cultura) y con muchas promesas de nuevos equipamientos culturales -a veces de dudoso interés social- cuando no se ha revisado en profundidad la función pública de los ya existentes. Cuatro años donde las palabras, las enésimas mesas redondas y las buenas intenciones (la ansiada participación) no han tenido un correlato real. Y con un Pla de Cultura escasamente consensuado y con unos silencios sobre determinadas cuestiones (precarización, intereses corporativos o cuotas de poder) que no van a conducir a un cambio de paragidma en la confección de las políticas culturales. Ha sido una legislatura cultural lampedusiana: que todo cambie para que todo siga igual.



Infraestructura

Centre Internacional Toni Catany, al fin desatascado

Era un proyecto que se daba casi por perdido hasta que la consellera de Cultura Fanny Tur se puso al frente del mismo. El pasado noviembre arrancaron las primeras actuaciones en las casas de Llucmajor que se convertirán en un centro internacional de fotografía. Está previsto que este nuevo espacio cultural, financiado con 4,3 millones del Gobierno central, se inaugure a finales de 2019. El plazo de ejecución de las obras es de unos 14 meses. El proyecto arquitectónico es de Josep Lluís Mateo.

Nou Llevant: Caja de Música sí, Gesa no, Can Ribas en peligro

Aún no se ha empezado a poner la primera piedra de la futura sede de la Orquestra Simfònica, pero sí ha arrancado el tratamiento de la parcela donde se levantará el nuevo edificio promovido por el Govern. Vistos los tempos, está descartado que el edificio esté en funcionamiento antes de elecciones. Fundatur aporta dos millones de euros y del fondo del impuesto turístico habrá uno más. El inmueble podría ser finalmente el único puntal cultural de Nou Llevant, después de los fallidos proyectos del Ayuntamiento de Palma en aquella zona: Gesa ha caído como un castillo de naipes y ahora corre peligro el centro de circo en Can Ribas después de que Podem haya pedido declararlo BIC. En la concejalía de Cultura están "en shock". El proyecto estaba a punto de ser licitado.

Sa Presó tendrá que esperar

La apertura de un centro de creación para artistas en Palma se va a quedar en promesa. La convocatoria del concurso de ideas para rehabilitar la antigua cárcel estará cerrada a principios de febrero para poder publicarla. Los pliegos, que incluyen también la construcción de viviendas sociales, se trabajan desde Cultura y Urbanismo de Cort y buscan el consenso con entidades del barrio y la participación de otros colectivos. La previsión es que antes de elecciones el Ayuntamiento ya tenga sobre la mesa el proyecto ganador para poder empezar a trabajar en la licitación. Hasta ahora, Cort ha usado la cárcel de Palma como escenario para algunas actividades: como una proyección del Atlántida Film Fest o el Festival The Landing. El proyecto será costoso y a largo plazo por el estado del edificio. Es posible que el Ayuntamiento presente en breve otro proyecto para la Platja de Palma tras la visita y reunión con el director del CAC Málaga Fernando Francés. Por otra parte, lo que sí está en marcha es la construcción de la biblioteca de Génova.

Casa Blai Bonet, 'sus' en febrero

Está previsto que el Consell empiece el Centre de Poesia Contemporània en Santanyí el próximo febrero. Las obras se prolongarán entre 18 y 20 meses. El proyecto está presupuestado en 1,5 millones.

Monasterio de Bellpuig y la intervención de Miquel Barceló

Las obras de recuperación y consolidación del monasterio de Bellpuig en Artà ya están en marcha. El vicepresidente insular Francesc Miralles espera dejar cerrados antes de elecciones tanto la contratación de la campaña arqueológica como el proyecto de intervención artística de Miquel Barceló. "El artista lo está consensuando en estos momentos con Patrimonio", comenta Miralles.

Es Sindicat de Felanitx, en el aire

Las dificultades en el precio de expropiación del edificio dejaron el proyecto en 2018 en un callejón sin salida. El presidente del Consell Miquel Ensenyat espera poder expropiarlo definitivamente en el primer trimestre de 2019. Miquel Barceló sería el encargado de darle contenido al inmueble (un centro de estudios de Bellas Artes), en el que deberá acometerse una reforma que se estima en más de 15 millones de euros.

El Museu Marítim en Sóller

El Museu Marítim empezó a navegar el pasado diciembre en una de sus sedes provisionales, Ses Voltes. Está previsto que en el primer trimestre de 2019 abra la segunda sede, también provisional, hasta que se levante un nuevo edificio en el solar de Astilleros Mallorca. En concreto, se reabrirá el oratorio de Santa Catalina del Port de Sóller.

El Teatre Principal de Inca

Aunque la reforma ya está en marcha, no será posible cortar la cinta antes de las elecciones. Las obras podrían estar acabadas en torno al mes de julio y el teatro podría reabrir sus puertas en la próxima temporada de otoño. La rehabilitación habrá ascendido finalmente a 5,5 millones de euros.



Nuevos organismos

Institut d'Indústries Culturals

Sus estatutos se aprobaron en el último Consell de Govern de 2018. La dirección general de Cultura tiene encima de la mesa un calendario que espera cumplir. Las bases para seleccionar a un director del ente se publicarán la semana que viene (posiblemente el martes). Se abrirá un plazo de exposición pública de 30 días. La resolución tardará unos 15 días. Los aspirantes deberán presentar un proyecto de gestión y su currículum. La puesta de largo del organismo se celebrará en Can Oleo (la sede del ICIB) el próximo 23 de enero. Irá acompañada de un ciclo de conversaciones y mesas redondas en torno a las industrias culturales que arrancará el 29 de enero. En total, se han programado cinco charlas, una por semana. Vendrán a la isla a explicar sus experiencias representantes de institutos de industrias culturales de otras comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, Cataluña o Canarias. También expondrán sus ideas desde la secretaría general de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura o desde IDI-ISBA, y aterrizará en Palma un experto en la materia de la comisión europea. El primer consell rector del organismo se celebrará el 13 de febrero. El 27 del mismo mes está prevista la primera reunión del consell de direcció.

Consell de la Cultura

La primera reunión podría celebrarse en febrero. Su sede será también Can Oleo, donde está previsto que se traslade en el mismo mes la dirección general de Cultura (aún en el Palma Arena). A raíz de las propuestas recibidas tras la exposición pública del decreto del Consell de la Cultura, Berta Sureda explicó a este periódico que está reelaborando la propuesta en lo que se refiere a la conformación de miembros del organismo con el fin de reducir la presencia política y ampliar las voces a "gente independiente que no está ni en asociaciones ni en instituciones". Otros puntos del Pla de Cultura que serán desarrollados en estos cinco meses son: los aspectos relacionados con el Estatuto del Artista (sus condiciones laborales) y dejar cerrada la convocatoria de un concurso de gestión externa para la oficina de información y ventanilla única del ámbito cultural.



Museos

Nueva dirección en Es Baluard

El próximo 22 de enero acaba el plazo de presentación de candidaturas para la próxima plaza de dirección de Es Baluard. Tres nombres (sobre todo dos, todos hombres) circulan en el mundillo cultural como posibles ganadores del concurso. Analizadas las bases (no exentas de polémica) y los jurados, es relativamente sencillo hacer apuestas.

Museu de Mallorca, a la espera de la auditoría

El traspaso del Museu de Mallorca al Consell será efectiva en torno al 15 de enero, cuando se haya aprobado en el Parlament el trámite pendiente. Ca la Gran Cristiana deberá someterse a una auditoría completa y externa "antes de que acabe la legislatura", prometió la consellera Fanny Tur. En el primer trimestre de 2019 el museo recibirá también el material arqueológico pendiente. En cuanto a programación, la primera de Maria Gràcia Salvà al frente, cabe destacar: la exposición temporal en febrero de los siete cuadros cedidos por la Fundació Sa Nostra; en marzo el centro acogerá una figura púnica del Museu d'Eivissa y éste expondrá piezas de cerámica talayóticas de Ca la Gran Cristiana. En abril se inaugurará otra exposición temporal que podría tener alguna de estas dos temáticas: cerámicas almohades del propio museo o restos arqueológicos del centro histórico de Palma en los últimos años. Están previstas otras actividades como charlas, microteatro, recorridos poéticos o jornadas de puertas abiertas.

La Fundació Miró Mallorca

La Miró continuará reparando deficiencias después de presentar el remodelado Taller Sert, que no ha dejado indiferente a nadie: ya sea por los halagos o por las críticas recibidas al haber sido inaugurado con reproducciones. Está previsto que la restauración de la cubierta y algunos aspectos puntuales del edificio Moneo arranquen en junio, después de las elecciones.

Museu d'Art del Consell

La previsión es inaugurar la exposición permanente de los fondos artísticos de la institución supramunicipal antes de las elecciones. Se está trabajando en dos muestras estables: una dedicada a los artistas mallorquines de finales del XIX y primera mitad del XX y otra consagrada a los artistas extranjeros que han creado en la isla.



Impuesto turismo sostenible

Torres del Temple

El proyecto definitivo de Elías Torres y Martínez Lapeña, en colaboración con M. José Duch, fue aprobado finalmente por Patrimonio el pasado mes de julio. Estaba previsto que las obras empezaran el segundo semestre de 2018 y hubiera corte de cinta en 2019, pero el proyecto ha tenido que ser modificado tras las observaciones realizadas por el departamento de Patrimonio. La previsión del Ayuntamiento de Palma es que los pliegos de ejecución de las obras estén preparados antes de las elecciones. Las Torres se convertirán en un centro de interpretación de la ciudad musulmana, judía y medieval.

Parc Prehistòric dels Closos de Can Gaià

El proyecto contará con 1,1 millones de euros. Fue presentado por la conselleria de Cultura del Govern a la convocatoria de 2018 del impuesto turístico sostenible. Por una parte, se construirá un pequeño centro de interpretación como primer paso para la creación de un ecomuseo en el mismo yacimiento y que servirá de espacio de acogida para los visitantes y los arqueólogos que desarrollan proyectos. Por otra parte, se destinará parte del presupuesto a la construcción de una réplica de una naveta y a la adquisición de solares adyacentes.

Museo del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca

No está previsto que la nueva infraestructura se pueda inaugurar en lo que queda de legislatura. El Ayuntamiento de Calvià anunció a finales de 2017 una partida de 1,7 millones de euros para levantar un museo donde exhibir y conservar los restos arqueológicos que se encuentran en el municipio.

Sa Tanca de Can Domènech en Alcúdia

El Consell comprará con 1,2 millones de euros del impuesto turístico la finca de Sa Tanca de Can Domènech, en las proximidades de Pollentia (Alcúdia), con el fin de crear un centro arqueológico pionero.