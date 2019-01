Vuelve el combate de las palabras

Vuelve uno de los encuentros más jugosos del sector teatral: el Torneig de Dramatúrgia que organiza Produccions de Ferro, que este año cumple su quinta edición consecutiva, algo que consideran "una victoria". Más que sangre, correrá tinta. O talento. Y es que la misma productora presenta a los cuatro autores que participarán en esta edición como un "equipo ganador": Laura Gost, escritora y guionista ganadora de un Goya; Irene Niubó, guionista de televisión y autora teatral; Rafel Gallego, periodista, crítico y autor teatral; y Joan Carles Bellviure, escritor, director y actor de teatro. Los cuatro elegidos, que aseguran respetarse y admirarse entre ellos, coinciden en definir como "reto" tener que escribir un texto para dos intérpretes sin acotaciones que se presentará a modo de lectura dramatizada. Un reto que todos aceptaron con alegría e ilusión.

Un año más, el Teatre Mar i Terra será el escenario de estos combates de la palabra. El próximo jueves, 10 de enero (20h.), tendrá lugar la primera semifinal, en la que competirán los textos de Gost y Niubó; mientras que las propuestas de Gallego y Bellviure tendrán su cara a cara el viernes, 11 de enero (20h.). El público elegirá, después de las dos lecturas dramatizadas, qué dos textos pasan a la final que se librará el viernes, 18 de enero (20h). El escritor teatral y actor Toni Gomila ha sido el presentador de los combates en las anteriores ediciones. Este año, sin embargo, la maestra de ceremonias será la actriz Alexandra Palomo.

Un reto estimulante



Cada firma tiene una manera personal de trabajar que se ve alterada ante las normas de este torneo. Rafel Gallego confiesa que él es de " last minute", de hacerlo todo en el último momento, pero en este caso dice que le sobraron algunos días para revisar el texto. Sobre el resultado, afirma que se siente "relativamente satisfecho" pero que va un poco "a ciegas". "El texto es secreto, así que no puedes enseñárselo a nadie para que le de una opinión. Así que después de dar tantas vueltas a un tema o a un texto pierdes un poco la perspectiva", apunta.

Por su parte, Gost asegura que la propuesta es "aparentemente vertiginosa, por todas las premisas que tiene, pero a la vez muy estimulante". La escritora y guionista, ganadora de un Goya, cuenta que estaba acostumbrada a escribir en un formato más breve. Así nació Woody&Woody, como una pieza de microteatro. Sin embargo, los diálogos son su debilidad, por lo que se puso manos a la obra enseguida y reconoce que acabó el encargo "bastante rápido". Este desafío, para ella, es estimulante porque "siendo un formato de texto tan austero, es importante trabajar muy bien la caracterización de los personajes y sus sensaciones solo con la palabra, algo que puede parecer más complicado si no tienes el refuerzo de otros elementos, como la escenografía".

Y si Gost estaba acostumbrada a un formato de texto más breve, a Bellviure le ha parecido complicado preparar un diálogo entre dos personajes de entre 35 y 40 minutos. "Escribí dos cosas cuando se acercó la hora de entregar, elegí una". Para el dramaturgo no era solamente extraño el hecho de no poder añadir acotaciones en el texto, sino el hecho de pensar una historia sobre la que escribir. Explica que su manera de trabajar está muy lejos de esta fórmula: "Yo soy actor, ante todo. Así que cuando tengo que escribir lo hago a partir de la escritura automática. Primero improviso todos los personajes". Además, dice que "uno nunca está satisfecho con sus textos" y que él, normalmente, se aleja durante un tiempo de lo que ha escrito cuando lo ha terminado. "Cuando tomas distancia de algo y vuelves a ello tienes la oportunidad de ver algunos defectos y retocarlo. Esto, en el Torneig de Dramatúrgia no es posible. Pero así es el juego", manifiesta.

Niubó relata que le ha supuesto un gran esfuerzo no utilizar descripciones ni otros elementos: "En la tele lo utilizamos mucho, he tenido que darle muchas vueltas". Coincide con Bellviure en que "siempre tengo dudas" sobre el resultado del texto, pero se siente satisfecha con el trabajo realizado. Sin embargo, es de las que piensan que "hasta que no lo oyes en boca de los intérpretes y ves las reacciones del público, no sabes si el texto es bueno y funciona".

Este torneo, que a pesar de sumar solo cinco años goza de "cierto renombre", según Gallego, es visto como una plataforma que sirve para visibilizar el talento local y reivindicar y poner en valor la dramaturgia, puesto que "aquí no hay industria y cuesta mucho sacar un texto", continúa el periodista. El factor sorpresa lo hace atractivo para el público, apunta Gost.

Los textos ganadores de las otras ediciones fueron invitados al torneo del Festival de Temporada Alta de Girona, y algunos llegaron al de Buenos Aires. El texto de Sebastià Portell, que no pudo ganar al de Joan Fullana el año pasado, fue coproducido y estrenado el año pasado en el Principal de Palma. Y es que en esta competición no solo triunfa el ganador, sino todo un sector.