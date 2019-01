Críticas a Pérez-Reverte tras hacer una broma sobre la literatura del Holocausto

La cuenta en Twitter del Auschwitz Memorial ha afeado a Arturo Pérez Reverte una ironía suya en esa red social sobre la literatura del Holocausto, que también ha provocado críticas de algunos usuarios: "Twitter puede convertirse en un bebedero de patos agitado por los tontos", ha dicho este jueves a EFE el escritor.



"Iba a escribir una novela sobre Auschwitz, pero ya no quedan personajes libres: La bibliotecaria de Auschwitz, La bailarina de Auschwitz, El tatuador de Auschwitz, El farmacéutico de Auschwitz, La enfermera de Auschwitz, El mago de Auschwitz, El violinista de Auschwitz...", escribía ayer en Twitter el académico y creador del Capitán Alatriste.



Su "hilo" continuaba con la frase, "Así que me dije: voy a escribirla sobre Mauthausen, que estará menos transitado. Pero no. El fotógrafo de Mauthausen, El ángel de Mauthausen, El violinista de Mauthausen (anda, aquí también había violinista)...".



"Seguro que con Treblinka no me pasa, concluí. Pero apenas le di un teclazo a Google, mi gozo en un pozo: El barbero de Treblinka, La viuda de Treblinka...", proseguía el autor y concluía con "Rediós. Qué difícil se está poniendo esto de la literatura".



"La historia de Auschwitz es la historia del sufrimiento de 1,3 millones de personas. Su tweet parece desencadenar comentarios que tristemente se están convirtiendo en una burla irrespetuosa a la memoria de esas personas", le respondían horas después, en castellano, desde la cuenta oficial del Memorial del campo nazi.





Usted o ustedes necesitan más comprensión lectora, pues demuestran que recordar una causa noble no siempre corre parejo con la inteligencia. Mis tuits se burlan de lo mucho que, por modas literarias comerciales, se manosea un asunto que debería tratarse con más rigor y respeto. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 2 de enero de 2019

"Modas literarias"

El escritor ha asegurado en declaraciones a EFE que este asunto pone en evidencia que Twitter, "una herramienta utilísima para muchas cosas, puede convertirse también en un bebedero de patos agitado por los manipuladores y los tontos"."Twitter es un lugar dondey llega a convertir un hilo de tuits estrictamente literario, lamentando el manoseo y la reiteración de títulos de novelas relacionadas con el Holocausto, en una cuestión de ofensa a la humanidad y a las víctimas del nazismo", ha dicho."Lo que es ridículo -ha precisado- es que un comentario en Twitter perfectamente contextualizado se descontextualice hasta convertirlo en titulares de prensa completamente alejados de su sentido original. Otra cosa que Twitter deja patente es la incapacidad de muchos de sus usuarios para percibir, no ya el humor, sino".Lo sucedido, ha añadido, "hace que uno se pregunte de forma muy pesimista sobre el futuro que espera a la comunicación y a las redes sociales".escribió ayer en respuesta al comentario de Auschwitz: "Usted o ustedes necesitan más comprensión lectora, pues demuestran que recordar una causa noble no siempre corre parejo con la inteligencia. Mis tuits se burlan de lo mucho que, por modas literarias comerciales, se manosea un asunto que debería tratarse con más rigor y respeto"Auschwitz le replicó: "Considerando su posición y sensibilidad literaria, simplemente hubiéramos deseado que hubiera alzado su voz en defensa de las víctimas al darse cuenta de todas esas triviales, irrespetuosas y dolorosas palabras".