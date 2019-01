Roger Waters, ex miembro de Pink Floyd, dedica su mensaje de año nuevo al corto mallorquín 'GAZA'

Media hora antes de finalizar el año, el cantante y activista británico, y ex miembro de la banda Pink Floyd, Roger Waters publicó una carta a todos sus seguidores despidiendo el año 2018 y reivindicando un nuevo año bajo el lema Resist (resistencia). En el mensaje describe la cruda realidad que se vive en la Franja de Gaza e invita a todos sus seguidores a ver el cortometraje documental GAZA, nominado a los Premios Goya 2019, y después a "decidir si quieren alimentar la enfermedad perpetrada por los oligarcas o resistirla". Además, exigía "acabar con el silencio cómplice de la comunidad internacional y la impunidad de Israel ante las múltiples vulneraciones de derechos humanos cometidas sobre la población palestina", concretamente en la Franja de Gaza, mientras "nuestros gobiernos las consienten en nuestro nombre", afirmaba Waters en su nota. "Los oligarcas no creen en los derechos humanos, excepto en su propio derecho a saquear y obtener ganancias", añadía el músico.





New Year 2019.



I'm sitting here surrounded by my beautiful family, well fed, and watered, and not at ease. I am consumed with feelings of loss and pain. My brothers and sisters all over the world are being slaughtered...



Read more: https://t.co/m9pC3hpYDk pic.twitter.com/DbgUbQOOMX