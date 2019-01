Concierto de Año Nuevo de la Simfònica

La Orquesta Sinfónica de Balears dio anoche la bienvenida al año nuevo con un concierto en el palau de congressos, que dirigió el japonés Joji Hattori, que se inició en la música con el violín. En el mismo concierto participa Valentina Naforni??, una soprano operística de Moldavia, conocida por haber ganado en 2011 la competición de la BBC Cardiff Singer of the World. Les alegres comares de Windsor, de Otto Nicolai, fue el tema que abrió el programa; mientras que I could have danced all night (My Fair Lady) de Frederick Loewe lo concluyó. El mismo concierto tiene lugar hoy en el Auditori de Manacor (20h).