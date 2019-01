El circo se enfrenta a Podem por Can Ribas

Can Ribas.

Can Ribas.

"Indigna que a cinco meses de las elecciones vengan con que Can Ribas se paraliza, que una vez más la creación de un centro dedicado al circo en Mallorca se suspenda", lamenta Tià Jordà, presidente de la Associació de Professionals del Circ de les Illes Balears (APCIB). El también director del Circ Bover explica que el proyecto para transformar la antigua fábrica de La Soledat en centro de circo cumplía con el plan de protección especial de reforma interior (PERI) de la zona, "se han seguido todas unas pautas para cumplir con la normativa", apunta.

Jordà y la asociación han alzado la voz duramente ante el movimiento que acaba de dar Podem respecto al edificio, habida cuenta de que paralizaría por cuestiones burocráticas todo el proceso de ejecución del centro de creación y la escuela de circo que iba a albergar.

La formación morada presentó a principios del pasado diciembre en el Consell una petición para proteger con la figura de BIC o BC Can Ribas. Una petición a la que deberá contestar el departamento de Patrimonio de la institución supramunicipal.

"El edificio no está tampoco en el catálogo de protección patrimonial de Ciutat. Es algo que nos extrañó. Sí es cierto que está en una zona con un PERI, pero nos sorprende que este edificio no cuente con ningún tipo de figura proteccionista. Por eso pensamos que es conveniente hacer la consulta a Patrimonio", apunta Iván Sevillano de Podem, quien recuerda que en un informe técnico del Consell de entre 2008 y 2009 ya se advertía de que "este bien inmueble no tiene ninguna protección" y "se recomendaba su inclusión en el catálogo", agrega.

Los profesionales del circo se sienten heridos porque "nadie de Podem ha hablado con nosotros antes de mover todo esto". "Su obligación era comunicárnoslo como políticos que son y no lo han hecho", comenta Jordà, quien informa de que en breve mantendrá una reunión con la formación morada a petición de la asociación.

"Mover todo esto a cinco meses de las elecciones a nosotros nos huele a campaña electoral", comenta Jordà. "Nosotros vemos que su actitud ha sido la de boicotear y no subsanar. Es de sentido común que nos hubieran comunicado sus intenciones", agrega.

Jordà explica que el sector del circo de Mallorca lleva ocho años demandando un espacio para trabajar. "Son todos estos años poniéndonos piedras", critica. "Reivindicamos espacios amplios, espacios muy específicos. No podremos acceder a un espacio como Can Ribas en 20 años", lamenta el presidente de la APCIB. "Todos los sectores de las artes escénicas tienen espacios donde ejecutar su trabajo; el circo no, el circo está discriminado y marginado", considera.

Los profesionales del circo no critican que Can Ribas tenga que ser protegido. "Si es de fuerza mayor, que se proteja, pero que el proyecto de circo se haga finalmente. Ellos comentaban de hacer un centro de día, pero es que allí ya hay uno", señala Jordà. "Can Ribas es un espacio idóneo para nosotros por sus características: aproximadamente diez metros de altura por 60 de ancho", indica.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el colectivo del circo son los espacios donde trabajar. "No los hay públicos y tampoco privados específicos", indica. "Alguna vez hemos podido trabajar en C.IN.E. de Sineu, pero es un espacio para artes escénicas en general. En alguna ocasión hemos tenido que alquilar alguna nave en un polígono", agrega. "En cuanto a carpas, están las dos del Circ Bover en un solar en Sineu, que las cedemos a todo el mundo que las necesita para trabajar, pero no reúnen todas las características de espacio que precisamos", continúa.

Para Jordà, quien asegura que todas las comunidades autónomas tienen un espacio público dedicado para las artes circenses, la paralización de Can Ribas afecta a muchos profesionales. "En la asociación hay 47 inscritos. La segunda de España que se ha formado con más socios. Calculamos que debe haber un centenar de personas dedicadas al circo en las islas. De forma permanente, unas 70", indica.

Escuela de circo, un proyecto social "que no se ha sabido explicar bien"

El profesional cree que hay otro problema que ha podido pesar en la recepción del proyecto de circo. "Es un proyecto muy social para el barrio que creo que Cort no ha sabido explicar bien", opina. "En esto han fallado", continúa.

Jordà conoce perfectamente el proyecto porque desde la APCIB se ha asesorado al Ayuntamiento para su concepción y redacción del borrador. "Can Ribas será también una escuela de circo. Desde ella se podrá ejecutar un proyecto educativo para los niños del barrio en riesgo de exclusión social. Gran parte de las actividades está previsto que se desarrollen dentro del barrio y que también puedan ir unidas a las fiestas del barrio, con la implicación de los vecinos. Otro de los puntos era establecer convenios con centros de menores y entidades del barrio para establecer sinergias y poner en marcha iniciativas para La Soledat", apunta.

"Es un proyecto calcado al Ateneu Popular de Nou Barris de Barcelona, que era un barrio con mucha delincuencia. Un colectivo ocupó una antigua planta asfáltica, una nave, y la convirtieron en centro social y cultural aplicando el circo. Sirvió para hacer un proyecto sociocultural realista y sirvió para que mucha gente se rehabilitara", explica Tià Jordà.

Desde Podem niegan que la petición de mayor protección patrimonial de Can Ribas, a la que debería adaptarse todo el proyecto de rehabilitación, tenga algo que ver con las elecciones. "Es un tema que venimos tratando desde hace meses. Además, no se puede hablar de electoralismo cuando en realidad no daba tiempo en los cinco meses que faltan para ir a las urnas a que se empezaran las obras. La licitación ha de pasar por unos plazos", comenta Iván Sevillano.

"Desde nuestra formación queremos dejar claro que no nos oponemos a un proyecto en concreto y no tenemos nada en contra del circo", sostiene. "Nosotros lo que queremos es que el proyecto sea del barrio. Que el entorno de La Soledat se pronuncie y se valoren las peticiones. Queremos que el proceso participativo en el barrio sea más abierto y completo de lo que ha sido", añade.

"Lo que nosotros pensamos es que se debería haber considerado antes la protección del inmueble que poner en marcha todo el proyecto de Can Ribas", continúa. "Es prioritario protegerlo si así lo decide el Consell. Si el proyecto para Can Ribas ha de esperar unos cuantos meses más a tener esos informes, pues se esperan", concluyen desde Podem, que ha iniciado el procedimiento de incoación de BC o BIC de la antigua fábrica textil.

Carrió: "Podem ha empezado a ir por su cuenta"

Desde el equipo de gobierno al frente de Cultura, que también ha visto esta legislatura cómo se frustraba su proyecto de centro para artistas en Gesa, sostienen que el proyecto de rehabilitación de Can Ribas "estaba a punto de licictarse". "Hace cosa de un mes que Podem ha empezado a ir por su cuenta y a poner en duda este proyecto", comenta Llorenç Carrió.

"Al estar el edificio en una zona PERI nosotros entendíamos que esto ya tenía una protección", explica. "Según la ley, todo lo que está en un PERI ha de pasar por la comisión de patrimonio del Consell", agrega. Y así fue: el proyecto de reforma de Can Ribas (firmado por el arquitecto municipal Pere Soler) pasó por ponencia técnica, donde fue valorado positivamente por los técnicos. "Fue en la comisión política de hace unas semanas donde no se acabó de aprobar. Se dejó el proyecto en suspenso y se dijo que se posponía para la próxima ponencia. Ahora sabemos que ha sido por las reticencias de Podem", indica el concejal de Cultura.

El proyecto de Can Ribas también se ha topado con las pegas de otras formaciones políticas. Desde Ciutadans, se presentó una moción para que el equipo de gobierno municipal pactara el uso del edificio con la oposición. "Votamos en contra, evidentemente", asegura Carrió. "El PP dijo que quería allí un centro cívico dedicado sobre todo a la lectura, con una biblioteca. Nos negamos porque en la zona hay dos bibliotecas. Luego nos encontramos con que Ciutadans no daba tampoco ninguna alternativa de uso", explica el concejal. "Podem también nos pedía replantear el uso de Can Ribas y nosotros contestamos que no lo veíamos necesario", agrega. "Nosotros hablamos del uso como centro de circo con las entidades de La Soledat, lo explicamos en la mesa de entidades y les pareció bien", prosigue.

"Lo que nos ha sorprendido es que Podem nunca había dicho nada antes sobre el tema. Y eso que han estado en muchas reuniones. Ahora consideran que es necesaria una protección más grande del edificio. Hay que tener en cuenta que estos procesos suponen meses de tramitación. Y nosotros ya tenemos el proyecto y la financiación procedente de la Ley de Capitalidad (500.000 euros)", explica.

Carrió recuerda también una reunión concreta que tuvo lugar hace cerca de medio año. "Un grupo de vecinos nos preguntaba qué estaba pasando con el espacio y nos reunimos con ellos y también vino Podem. La arqueóloga municipal y el gerente de Urbanismo explicaron que el edificio estaba protegido por el PERI y que el proyecto actual era más respetuoso que proyectos anteriores que tenían previsto subdividir todo el espacio. Los vecinos se calmaron con estas explicaciones y por lo que parece ahora las dudas de Podem no se acabaron de resolver", concluye el regidor.

La decisión de Podem de mover el tema de Can Ribas y llevarlo al Consell no proviene de los regidores de Palma de la formación morada, "sino de más arriba", aseguran a este diario fuentes del Ayuntamiento. "Vendría de la sectorial de Cultura del partido a nivel autonómico".