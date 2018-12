El poeta Francesc Company y la ensayista Magdalena Gelabert, Premis Mallorca

El ganador del Premi Mallorca de Poesia, Francesc Companys (2i), y la ganadora de la categoría de ensayo, Magdalena Gelabert, ayer, acompañados por Miquel Ensenyat (c).

El poemario Animals a la carretera, de Francesc Company, y el ensayo Antoni M. Alcover i les Dones, de la investigadora Magdalena Gelabert, fueron las dos obras galardonadas ayer en los Premis Mallorca de Creació Literària, en una edición que dejó desierta la categoría de Narrativa. Además, durante el acto, celebrado en la Sala de Plens del Consell, se presentó, a modo de homenaje, el retrato de Josep Maria Llompart, pintado por el artista y amigo del escritor Damià Jaume. También se entregó el diploma de Fill il·lustre a la sobrina de Llompart, Cèlia Riba.

Francesc Company Carrió, de sa Pobla, se llevó el Premi Mallorca de Poesia con la obra Animals a la carretera. El hilo conductor de este compendio de poemas es el resentimiento y las amistades fracasadas, según concreta el autor. "Es como una crónica de pequeños agravios familiares", apuntó. El poeta señaló a este rotativo que se siente satisfecho de que se haya otorgado este premio, dotado con 25.000 euros, "a alguien sin trayectoria". "Así he podido salir del ostracismo", comentó Company mientras reflexionaba sobre el "círculo vicioso" de los premios y las publicaciones. "Cuando empiezas a presentarte a certámenes te das cuenta de que muchos son imposibles de ganar si no tienes trayectoria, aunque uno se presente bajo seudónimo. A su vez, sin un premio bajo el brazo, es muy difícil que alguna editorial quiera publicar tus poemas", lamentó.

Sin embargo, ganar el galardón ha supuesto una alegría. "Llevo escribiendo unos veinte años pero nunca he publicado nada. Quemo un 90 por ciento de lo que escribo. Escribir a partir del método de larga duración me ha permitido practicar la escritura desde la experiencia". El poeta considera que se ha abusado del lector con la poesía popular y la abstracta: "El lector no es tonto y necesita poemas creíbles. Un poema tiene que estar escrito desde el tiempo histórico del momento en que se escribe. Esta es mi propuesta", opinó el autor de Animals a la carretera.

Por otra parte, la doctora en Llengua i Literatura Catalanes e investigadora Magdalena Gelabert, de Manacor, fue quien se alzó con el premio en la categoría de ensayo por su obra Antoni M. Alcover i les Dones. "Es el mejor regalo de Reyes", exclamó. Este trabajo es una continuación de la línea de investigación que la manacorina empezó hace más de 15 años sobre la vida y obra de Alcover: "Se trata de un trabajo que analiza la mano de Mossèn Alcover sobre las figuras femeninas y cómo son tratadas en las rondallas. Creo que las conclusiones son un poco revolucionarias", declaró la experta. "Si se comparan los textos manuscritos y las ediciones de las rondallas, se ve que Alcover favorecía a las figuras femeninas. Esto rompe con la idea de que las rondallas sean machistas", apuntó.

Gelabert se mostró agradecida por el reconocimiento, dotado con 30.000 euros. "Es un premio muy importante. No hay muchos premios de ensayo y creo que es un estímulo para todas aquellas personas, que son muchas, que dedican una gran parte de su tiempo a investigar y estudiar temas de diferentes campos. Mi enhorabuena al Consell porque es una buena apuesta", señaló.

El de Narrativa, desierto



Por mayoría del jurado, el premio de Narrativa, categoría en la que solamente se presentaron cinco obras, quedó desierto. "Lo decidimos así porque las obras no llegaban a la calidad mínima estimada", concretó el presidente del tribunal de esta categoría, y colaborador de Diario de Mallorca, Biel Mesquida. El premio estaba dotado con 35.000 euros.

El acto concluyó con una actuación del conjunto Vers Endins, que interpretó algunos versos de Llompart.