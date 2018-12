'Las Criaturas de John Carpenter' llegan a Mallorca

Mañana se presentará el libro sobre el famoso director estadounidense, John Carpenter en la tienda de juegos de mesa Metropolis a las seis de la tarde. Este proyecto surge de la mano del guionista Josep Busquet y del ilustrador David García Vivanco.

Como asegura García Vivanco "me uní a la propuesta para sacarle puntilla a los textos con mis dibujos". Además el estilo de las ilustraciones es "más cercano a la caricatura y está centrado en las figuras geométricas" ya que Carpenter era un "director muy personal", asegura el ilustrador.

Entre las películas que destacaría del director, David Vivancos elegiría Big Trouble in Little China (1986) y la más infravalorada por su parte, They Live (1988).