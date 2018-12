La diseñadora Ela Fidalgo inaugura "All the lovers" en la galería Gerhardt Braun

La diseñadora Ela Fidalgo inaugura "All the lovers" en la galería Gerhardt Braun

Mañana, 21 de diciembre, se inaugura a las 19 horas en la galería Gerhardt Braun la exposición de arte plástico All the lovers de la diseñadora de moda y artista mallorquina Ela Fidalgo. La cita contará con un catering de la mano del Chef Fernando P. Arellano, barra de cocktails y música.

Según la propia artista, la idea general de esta serie de piezas es establecer "un discurso con el espectador que genere la siguiente pregunta: ¿Es la ausencia de contenido la auténtica definición?". Esta pregunta, dice Fidalgo, "establece un paralelismo con el concepto amor, su esencia y significado".

Las piezas son obras llenas de color, texturas e hilos que "narran situaciones cotidianas en nuestras relaciones. Algunas prohibidas, otras imposibles, platónicas o reales".

La diseñadora asegura que pinta desde pequeña. Sin embargo, ha sido durante estos dos últimos años que se ha "lanzado por completo a algo que siempre ha sido un sueño aplazado". Gerhart Braun fue quien la animó a realizar ese "sueño".

"Me inspira el mundo, la gente, la palabra y los gestos. Observo detenidamente esas acciones que nos caracterizan a cada uno de nosotros. Me inspira la naturaleza los colores las texturas, los sonidos y la luz", reflexiona la artista, que se declara muy entusiasmada con esta inauguración: "Es un cúmulo de sensaciones: felicidad, nerviosismo y agradecimiento".

Antes de la inauguración en la Gerhardt Braun, se presentará en petit comité la colección de moda Earthwork con la que Fidalgo fue finalista del Villa Noailles Festival de Hyeres (Francia) 2018.

Según la diseñadora, sus trabajos de ambas disciplinas van "de la mano ya que ambos respiran mi universo y proceso de trabajo. En moda por ejemplo reutilizo y reciclo los tejidos y en mi obra pictórica utilizo todo tipo de materiales y recursos que tengo a mi alrededor. En ambos el proceso de elaboración es de mucho trabajo, tiempo y amor".

Además, asegura que no sabe en cual de las dos se siente más cómoda: "Me considero una persona a la que no se la puede etiquetar". Cuenta que en sus profesores de moda de la universidad le decían que la veían "más artística porque mis vestidos son más piezas de arte que prendas en sí". Por lo tanto, concluye que "tal vez me siento más libre en arte que en moda".

El desfile se celebrará de las 19 a 20 horas en el número 12 de la calle Sant Feliu.