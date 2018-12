Sa Galera muestra sus tesoros

Los tesoros del yacimiento de sa Galera están más cerca que nunca, en Can Balaguer. Ya no hace falta cruzar en barca o a nado los casi 200 metros que separan el Caló de Son Caios, en Can Pastilla, del islote donde se encuentra uno de los yacimientos púnicos más importantes del Mediterráneo. Los hallazgos durante seis años de excavaciones se pueden ver desde hoy y hasta el 15 de junio en el casal municipal situado en la calle Unió número 3.

La exposición gratuita titulada 'Sa Galera. Més de 4.000 anys d'Història' muestra en dos salas "las piezas más destacadas" que los arqueólogos Jorge Argüello y Ramón Martín, con la ayuda de los voluntarios, han sacado a la luz –aún no han terminado– y que permiten dar a conocer "cómo era Palma antes de ser Palma", según resumió ayer Argüello durante la presentación. Este recorrido por el pasado de lo que hoy es Ciutat se puede llevar a cabo de martes a sábado desde las 10 hasta las 19 horas y los domingos y festivos de 10 a 15 horas.

El director de la excavación y vicepresidente de la asociación Amics de na Galera (el presidente es Martín) destacó que no buscan solo exhibir los descubrimientos arqueológicos y llegar a conclusiones científicas, sino también "realizar una labor divulgativa", por lo que después de las fiestas y hasta junio organizarán diversas actividades para niños y adultos con el fin de "acercar el mundo púnico a la ciudadanía".

"Un auténtico milagro"



"Lo más mediático", en palabras del director, son los esqueletos encontrados en el islote y cuyas caras han sido reproducidas con un 90% de fidelidad por el Instituto de Medicina Legal de Madrid. Además, "hay una gran cantidad de material tal y como estaba en la época. Es un auténtico milagro, un yacimiento extraordinario en apenas 150 metros", destacó.

La exposición, con un discurso cronológico desde el siglo III a. C., ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, que ha cedido Can Balaguer. La investigación aún no ha finalizado y, gracias al proyecto conjunto con las universidades de Cranfield, Estocolmo y Upsala, en el futuro también se podrá saber de dónde procedían los humanos de sa Galera.