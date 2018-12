El Mallorca Gay Men´s Chorus anima la Navidad en Son Amar

Ya estamos a las puertas de Navidad y en estas fechas navideñas no podía faltar la música del Mallorca Gay Men's Chorus. La cita con los chicos de Joan Laínez es este viernes en Son Amar y prometen uno de los conciertos más emotivos de estas fechas. Así, Una Navidad en Son Amar reunirá a más de 200 artistas en escena y es que el MGMC estará acompañado por el Cor Ciutat de Mallorca, el Cor de Nines de Sant Francesc y la Jove Orquestra de les Illes Balears.

Joan Laínez y el director de la Jove Orquestra, Joan Barceló, serán los encargados de llevar la batuta de este recital. El repertorio incluye temas más clásicos como las Danzas rumanas de Bartok y algún que otro fragmento de El Mesías de Händel. Tampoco faltarán los musicales como Los Miserables ni canciones como Feeling good de Michael Bublé, New york, New York de Frank Sinatra o What a wonderful world de Louis Armstrong. Evidentemente no faltará la música típicamente navideña con piezas como White Christmas o Santa Nit.

El concierto es este viernes en Son Amar a las 22 horas aunque también los espectadores tienen la oportunidad de degustar una cena que se servirá a las 20.30 horas y a las 21 horas. El precio donativo del concierto son 12 euros y de 36 euros si se opta por la cena.