Toni Bestard, premiado en Salerno y Vitoria

El cortometraje continúa dándole alegrías a Toni Bestard. El director de Bunyola, que se despide de este formato con Background, una cinta protagonizada por Diego Ingold y Aina Zuazaga, y producida por el propio Bestard, Arturo Ruiz Serrano, Marcos Cabotá e IB3 Televisió, con la colaboración del Consell y la Comunidad de Madrid, ha sumado este fin de semana pasado dos premios más a su cinematografía, ambos por este trabajo: Mejor Cortometraje Europeo en Salerno (Italia) y Primer Premio en el Festival Cortada de Vitoria.

"Casi todo lo que sé de cine lo he aprendido del cortometraje. Aunque tenga dos largometrajes le debo mucho al corto. Ahí me formé como cineasta, un género en el que he podido explorar ideas y conceptos, y en el que he encontrado mucha libertad. Mi personalidad como cineasta se ve más en mis trabajos como cortometrajista que no en los largos", confesó hace unos meses, con motivo del estreno de Background, el laureado Bestard.

Background es el cortometraje 12+1 de Bestard, autor de otros cortos también galardonados como El anónimo Caronte, Talia, El viaje o Niño Vudú. Director de dos largos, I am your father y El perfecto desconocido, acumula en total más de 150 premios y dos nonimaciones a los Goya.

Background se rodó en noviembre de 2017 en escenarios de Palma y Peguera, y en interiores como el Cine Rívoli, la discoteca Kaelum y el Hotel Hesperia Villamil. El corto es una historia en formato de comedia romántica, aunque con una atmósfera surrealista, que conecta directamente con uno de los más aclamados cortometrajes de Bestard, Foley Artist (también protagonizado por Diego Ingold).