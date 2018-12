Mariah Carey 'da el cante' en un restaurante de Madrid

Después de nueve años sin pisar nuestro país, Mariah Carey ha regresado a España para subirse este lunes sobre el escenario del Wizink Center de Madrid dentro de su gira navideña 'All i want for christmas is you'. Pero como no podía ser de otra manera la gran diva ha querido disfrutar de la capital, su gastronomía y, por supuesto, su fiesta.



La cantante llegó a Madrid el domingo y aprovechando el tiempo libre antes de su concierto quiso salir por la noche, acudiendo a un conocido restaurante de la ciudad. Allí no solo disfrutó de una velada de lo más divertida en compañía de su equipo, sino que también tuvo lugar un improvisado concierto de lo más sorpredente.





Tal y como Carey ha compartido a través de sus historias de Instagram, Mariah se animó a cantar al lado de unoscon los que derrochó alegría y su impresionante voz. Sin duda, una escena de lo más divertida para los comensales del restaurante. Además, la discreción no caracteriza a Mariah, quien lucía unTodo un aperitivo del gran concierto que la diva ofrecerá esta noche en Madrid, después de haber dado ya 'el cante' por la capital.