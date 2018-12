El Coro Diatessaron, dirigido por el mallorquín Tomeu Quetgles, se alza con los Cantores de Oro

El Coro Diatessaron de Molina de Segura (Murcia), dirigido por el malloquín Tomeu Quetgles Roca, se alzó el pasado sábado con los Cantores de Oro, primer premio de XL Certamen Nacional de Nanas y Villancicos 'Villa de Rojales', dotado con 3.000 euros en metálico.

El coro dirigido por el músico de Bunyola, que será el representante del certamen en la próxima edición del Gran Premio de Canto Coral -que se celebrará en diciembre de 2019 en Rojales-, participaró en el festival con el villancico obligado Aleluia, Iesus natus est, el villancico libre There is a flower, y la nana Canto no berce.

El segundo premio del Certamen, dotado de trofeo y 2.000 euros en metálico, recayó en el Coro Gli Appasionati de Vigo. Por su parte, la Academia Vocal de Granada consiguió el Premio José Zaragoza Senent, dotado de trofeo y 1.000 euros.

Tomeu Quetgles es profesor del Conservatori del Liceu de Barcelona y en los últimos días también ha dirigido el estreno de la cantata Deitania con la coral Vox Musicalis.