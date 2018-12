Quince finalistas optan al Ciutat de Palma d'Arts Visuals

Un total de 109 artistas presentaron propuestas para optar al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals 2018. De entre todas ellas, el jurado formado por los profesionales Jaume Reus Morro, Alicia Framis Martín, Bartomeu Marí i Ribas, Luisa Espino de la Peña y Marta Pujades Ordines han escogido quince. Los ganadores se darán a conocer el 20 de enero de 2019 durante la celebración del patrón de la ciudad, Sant Sebastià. Las obras finalistas se podrán ver en el Casal Solleric.

Joan Bennàsar, con The sun is gone but we still have the view; Gabriel Pericàs, con Levitation#5; Tomás Pizá, con The reminds of new China; o Olalla Gómez, con Ensayo de horizonte común son algunos de los nombres finalistas..