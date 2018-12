Más de cincuenta jóvenes reciben del Govern los premios Art Jove 2018

La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes celebró ayer por la noche en la Casa del Poble de Esporles, el acto de clausura y entrega de premios del total de nueve certámenes convocados este 2018 por el programa cultural Art Jove. El acto este año incluyó la final del primer certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra, una iniciativa inédita de la Associació d'Escritpors en Llengua Catalana (AELC), con la colaboración del Govern y la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Balear de la Juventud (IBJove) y la Agencia Catalana de la Juventud para extender la participación de los jóvenes en todo el ámbito de habla catalana.

El jurado del primer certamen Art Jove Salvador Iborra, formado por Laia Martinez Lopez, Sebastià Bennàssar, Eduard Escoffet, Àngels Moreno Gutiérrez y Enric Viladot, reunido en Barcelona el día 7 de noviembre de 2018, decidió por unanimidad que el libro Renills de cavall negre de Xavier Mas-Craviotto era el ganador de esta edición y merecedor del primer premio "por la solidez de la compilación" y "la fuerza de los poemas". El merecedor del segundo premio fue Pòtol de Francesc Alemany Sureda.

Este premio se creó como homenaje al joven poeta valenciano asesinado en 2011. Está dirigido a jóvenes escritores de entre 16 y 30 años; y pretende ser una herramienta de profesionalización, además de fomentar la literatura en lengua catalana. Así, además de las aportaciones monetarias (2000 euros para el primer premio y 500 para el segundo) el poemario ganador se publicará en Viena Ediciones durante el 2019.

Xavier Mas-Craviotto nació en Navàs el 1996. Actualmente, vive entre su ciudad natal y Barcelona, estudia Filología Catalana en la Universitat de Barcelona y tiene una beca de colaboración con el Centro de Investigación en Sociolingüística y Comunicación de la misma UB. En 2017 ganó el premio Gabriel Ferrater de Òmnium Cultural Baix Camp con el poemario Phosphorus y Hesperus. Este año ha ganado el 13º Premio Literario Pepi Pagès de Granollers con la obra El Roure y el premio Documenta con la novela La mort lenta, que L'Altra Editorial publicará en 2019.

Francesc Alemany Sureda nació en Son Sardina en 1993. Es licenciado en Historia por la Universitat de les Illes Balears y Máster en Antropología y Etnografía de la Universitat de Barcelona. Con Pòtol ha ganado el nuevo Premio de Poesía dedicado a Manel Marí del programa Art Jove 2018.

La consellera de Cultura Fanny Tur presidió el acto, que contó con la asistencia de Joan Ferrà, director del Instituto Balear de la Juventud, y por parte de la Generalitat de Cataluña de Norma Pujol, directora general de Juventud, Cesc Poch, director de la Agencia Catalana de la Juventud, Agnès Russiñol, directora general del Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción, y Georgina Oliva, secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud.



Entrega de premios



En cuanto a la entrega de los premios Art Jove 2018, un total de 48 jóvenes y tres formaciones musicales fueron los distinguidos en este acto por el hecho de haber participado en los nueve certámenes convocados este año por parte del programa cultural, además del de poesía.

En el conjunto de los nueve certámenes convocados han participado un total de 275 jóvenes de todas las Balears, 25 más que el año anterior y 225 más que en 2014, hecho que "constata la apuesta del Govern por un programa cultural como este, que crece cada año, también en aceptación por parte de los participantes", apuntan desde la conselleria.

Además del certamen Salvador Iborra, entre las principales novedades del programa Art Jove de este año, destaca el certamen de poesía y prosa poética Manel Marí, la única final celebrada fuera de Mallorca y que es el primer certamen que rinde homenaje a un artista. También ha sido el año de la recuperación del certamen de Diseño de interiores y de la profundización en las relaciones con otras comunidades. El programa cultural Art Pertot se consolida con la exposición de la artista ganadora Natàlia Fariñas en La Maison de la Catalanité de Perpignan.



Relación de premiados y certámenes 2018

Certamen de Creación Teatral Joven:



Nuria Sbert, autora de la pieza ganadora, Bistek, recibe un diploma por el primer premio y un talón de 1.000 euros, Además realizará dos actuaciones, una en Fira B! y otra en otro festival, por el que cobrará 1.200 euros más. Además se destinarán 1.800 euros más a pagar actuaciones a la ganadora y a las finalistas.

Aina Zuazaga y Aina Jagla reciben un diploma de Mención especial por su propuesta Paüra; así como Lorena Faus por su obra Cliffhanger.



Certamen de Relato breve:



Aina Gomis, autora del cuento La pell, el cel i les hores seques, recibe el primer premio, dotado con 1.000 euros. Además se destinarán 2.000 euros más a la publicación de una compilación de relatos suyos.

Aina Cassanyes recibe el segundo premio compartido dotado con 333,33 euros por su relato Fora de temporada.

Maria Batle recibe el segundo premio dotado con 333,33 euros por su relato El col·leccionista de Boles de Neu compartido con Jordi Nadal que recibe también como segundo premio 333,33 euros por su relato Ulls de gat.



Certamen de Diseño Gráfico:



Alona Vinç, ganadora del primer premio, recibe el premio dotado con 1.000 euros por L'instint més animal. Además podrá desarrollar su línea gráfica a lo largo de dos ediciones consecutivas, por lo cual cobrará 5.000 euros más en concepto de honorarios profesionales.

Albert Tomàs Font recibe el segundo premio dotado con 500 euros por Explosió creativa y Byron Mateo recibirá también un segundo premio dotado con 500 euros por Les dimensions de l'art.

Los siguientes finalistas reciben un diploma: Eliana García por su propuesta L'altra mirada, María Grande por Un mar d'art, Guillem Marc Femenies por L'art del futur, Maria Antònia Porras por What the f**k! y Paloma Ojea por Connexió Creativa.



Certamen de diseño de Interiores:



Modalidad de proyectos de futuro

Xavier Oliver es el ganador del primer premio, dotado con 2.000 euros, por el cual recibe un diploma y un talón por su proyecto Son Dureta Nou.

Toni Quetglas recibe el segundo premio, dotado con 500 euros y un diploma por su proyecto Palau d'Aiamans.

Maria Estelrich recibe un diploma de segundo premio y un talón de 500 euros por su proyecto Ca n'Arbona y Marina Alcàntara recibirá un diploma de finalista por su proyect Casal de Joves.

Proyectos Realizados

Adrià Talens e Itziar Lafuente reciben un diploma de primer premio y un talón de 2.000 euros por su intervención Dues peces i un sòcol.

Aina Bigorra y Erick Herrera, con Casa Plecs, son galardonados con un diploma de segundo premio y un talón de 500 euros, así como Adriana Sans que recibe un diploma de segundo premio y un talón de 500 euros por su propuesta Hotel Palas Atenea.

Carlos Antón recibe un diploma de finalista por su proyecto Casa Pex, así como también Antoni Gelabert por su proyecto Es Fortí.



Certamen de Jóvenes Intérpretes en la modalidad de Solistas



Magí Garcías recibe un talón por el primer premio, dotado con 1000 euros. Además recibirá 600 euros más en concepto de pago de dos concerts; uno en Fira B! y el otro en el Inclàssic durante el 2019. El premio también prevé una partida de 900 euros para pagar otras actuaciones a los finalistas y al ganador.

Laura Serra y Raúl Sabiote reciben un diploma de Mención especial.



Certamen de poesía y prosa poética Manel Marí:



Francesc Alemany recibe el primer premio dotado con 1.000 euros, más dos mil más destinados a la publicación de su poemario Pòtol.

Antònia Monroig recibe un diploma de segundo premio y un talón de 500 euros por la suya obra Memòria Còsmica.



Certamen de Fotografía



Joan Lluís Clemens Sansó recoge el primer premio a la mejor fotografía por la fotografía número 3 de Gritos tras el humo de las fábricas dotado con 500 euros.

Marina Cánovas Galmés, autora de Espais de Trànsit, recibe el primer premio a la mejor colección dotado con 1.000 euros y el encargo de una exposición sobre Memoria democrática, por el cual recibirá 1.500 euros más en concepto de honorarios

Los siguientes participantes reciben un diploma de Mención especial: Carlos Darder Pérez por su colección Island Kids / nins de s'illa; Julio Jiménez Muñoz por Centro de Gravedad; María Moragues por No me mires, no me mires; Nelson Daniel Nuñez Fleitas por Paradise; Anthony Neitzke por Mar de vent; Laura Laquintana Aloy por Decadence; Alona Vinç por Sistema; y Maya Valencia Arbona por su colección Enemics dins tu.



Certamen de Cortometrajes

Carles Bover recibe el primer premio, dotado con 2.000 euros, por su documental Gaza, nominado ahora a los Goya 2019. Además, recibirá otros 4.000 euros destinados a sufragar otro cortometraje que se tiene que rodar a lo largo del 2019.

Los siguientes participantes reciben un diploma: Miquel Moyà por el tercer premio compartido y un talonario de 333,33 euros por su cortometraje File-Life; Josep Salvador por el tercer premio compartido y un talón de 333,33 euros por L'arrel de pell; Cristina Ramón por el tercer premio compartido y un talón por Can Lluquí; y Jofre Urgelés por el segundo premio y un talón de 1.000 euros por el Comprador Ambulant.



Certamen de Creación Musical Joven



Recoge un diploma de primer premio y un talón de 1.000 euros el grupo Go Cactus formado por Joan Gual Amengual, Pau Gual Amengual y Joan Amengual Guillén. Además, el grupo actuará en las fiestas de San Sebastián 2019 y en Fira B!, por lo cual recibirá 1.200 euros más en concepto de caché (600 euros por actuación). Además, hay 1.800 euros más para financiar conciertos del grupo ganador y de los finalistas.

El grupo Bilo, formado por Sebastià Grimalt Bosch, Driss Lo Louah Stading, Marc Mas Carbonell y Carlos de Haro Bazán, recoge un diploma de Mención especial; así como el grupo Mareselva, formado por Sebastià Moragues Cancelo, Sebastià Lladó Femenias, Guillem Josep Contesté Rubert y Pere Font Estelrich.



Certamen Art Jove de poesía Salvador Iborra

Reciben el diploma de finalistas los siguientes participantes: Joan Deusa Dalmau por su poemario El plor dels samarucs; José Roig Sancho por Des de baix; Laia Maldonado Llobera por L'Arquitecte; Irene Anglada Pelàez por Nusos d'incendi; Albert Gener Martínez por Poema de l'absència als llavis. Dietari de l'oblit; Eloi Martín Casanovas por Irel; Miquel Maimó Vidal por Al·legoria; Carla Fajardo Martín por Limítrofes; Adrián Salcedo Toca por La gran sorpresa; y Ana Marrodan Badell por su poemario Sempre la calma.