Miquel Àngel Llonovoy: "La bandera me da igual, me preocupa el palo, el último a la libertad de prensa"

El cómico y activista Miquel Àngel Llonovoy ha sido víctima directa de la censura en un par de ocasiones, la más sonada en 2012, cuando el PP cargó contra su pregón de la Nit de Sant Joan. Como ciudadano sigue sintiéndose castigado con la mordaza, "preocupado e indignado por estos tiempos" que vivimos, con "un ataque a todos los fundamentos de la libertad. A mí la bandera me da igual, lo que me preocupa es el palo, el último a la libertad de prensa", espeta.

Meses después de su última visita a Palma, cuando se subió al escenario del Teatre del Mar con motivo de los concurridos 3 dies per la Llibertat d'Expressió, Llonovoy regresará a su ciudad el próximo día 20, cuando se inaugure una exposición que aboga por la libertad de expresión. Una muestra que exhibirá imágenes pro libertad de expresión y otras censuradas y que podrá visitarse hasta el 12 de enero.

"Actuaré el día de la inauguración de esta exposición para huir del desánimo, porque se está normalizando una situación que no puede ser y cualquier cosa que podamos montar o decir a la gente que remueva conciencias, ya esa con un micrófono, un cuadro o con una manifestación, es necesaria", señala. Confiesa Llonovoy que "ni en la peor de mis pesadillas me imaginaba una vuelta al pasado como la que se está dando. Se está normalizando el ataque a todos los fundamentos de la libertad. Me da miedo que todo lo que se ha ido sembrando durante años ahora se vaya arrancando. Es un acoso y derribo, llámalo prensa, escenarios, sindicatos y ahora toca ilegalizar partidos. Se trata de a ver quién la dice más grande pero estos van en serio. Nos dan palos por todas partes. A mí la bandera me da igual, lo que me preocupa es el palo, el último a la libertad de prensa", reflexiona.

Junto a Llonovoy actuarán el día 20 Mama Fiera y DJ Jimi Jazz. La cita en Casa Planas (Avinguda Sant Ferran de Palma), a partir de las 19 horas.