El Ayuntamiento planea un proyecto cultural en la Playa de Palma

El Ayuntamiento de Palma está estudiando diversas propuestas para darle un uso cultural a una zona de la Playa de Palma. Tal y como explicó el concejal de Cultura, Llorenç Carrió, se trata de una idea en un estadio aún muy incipiente, pero se trataría de darle una salida cultural a una espacio que aún no está urbanizado y que se encuentra entre s'Arenal y Les Meravelles. "No tiene por qué ser una construcción, sino que podría ser quizá algo abierto, como una plaza", relata. "Pero no hay nada decidido", comenta.

Parece que los primeros pasos ya se han dado. Esta semana el alcalde Antoni Noguera y la coordinadora general de Cultura Francisca Niell (este diario trató de ponerse ayer en contacto con los dos pero no fue posible) se han reunido con el polémico director del CAC Málaga, el empresario Fernando Francés. El gestor cultural se ha visto envuelto en diversas polémicas en los últimos tiempos: fue acusado por la artista Marina Vargas de una presunta agresión (una bofetada en la cara) el pasado mes de julio, y, por otra parte, el gestor cántabro negó ante la justicia su supuesta participación en los mosaicos de Invader en monumentos de Málaga.

Explica Carrió que los hoteleros de la Playa de Palma y un grupo de empresarios de la zona pidieron al Ayuntamiento ideas y propuestas de futuro de lo que podría hacerse en ese espacio en un sentido cultural. "Entonces surgieron algunos nombres de personas que podrían dar algunas ideas, pero no hay nada más que eso de momento. Sólo se han hecho unos primeros contactos con ellas", explicó Carrió, quien recalcó que el proyecto es una propuesta de la alcaldía.