Sebastià Portell presenta la primera antología de poesía LGBTQ catalana

El escritor mallorquín Sebastià Portell presentará este jueves 13 en el Centre de Cultura Sa Nostra Amors sense casa (Angle Editorial), la primera antología de poesía LGBTQ catalana. Será en el marco de un recital poético que se celebrará en la exposición de Catany/Blai Bonet. El sábado 22 la presentación del volumen la hará en el marco de un vermut en la librería Quart Creixent. Y el 25 de enero, en Rata Corner.

En estos momentos, ya está en marcha la segunda edición. De la primera, se imprimieron 1.200 ejemplares.

"Hice esta antología porque no me parecía lógico que aún no existiera un libro de estas características, de hecho estaba indignado. No me parecía normal que no se hablara sobre ello desde la crítica o el mundo académico. Es un tema que no se puede obviar cuando hablas de identidad", asegura Portell.

El autor recoge textos de una treintena de autores. Entre ellos, Blai Bonet, Biel Mesquida, Glòria Julià, Jaume Creus, Maria Antònia Massanet, Bel Olid, Maria-Mercè Marçal, Pau Vadell, Sebastià Alzamora o Carles Rebassa, Maria Antònia Salvà, Llorenç Moyà, Joan Ferraté, Francesc Garriga, Josep Piera, Josepmiquel Servià, Josep Micó, Salvador Jàfer, Nora Albert, Encarna Sant-Celoni, Consol Martínez, Manuel Forcano, Begoña Chorques, Sònia Moll, Ian Bernúdez, Eduard Escoffet, Martí Sales, Mireia Calafell, Sílvia Bel Fransi, Maria Cabrera, Adrià Targa, Maria Sevilla y Guillem Gavaldà.

"Hablar de Blai Bonet o Maria-Mercè Marçal sin tocar esta cuestión es hacer un malabarismo", sostiene. "Pienso que son escrituras que no habían tenido esta lectura LGBTQ tan directa", comenta.



En cuanto al volumen, desvela que se trata de una selección textual, "no autoral". "Es decir, me fijo en la temática de las poesías, no en la vida de las personas. Hay heterosexuales que han tratado este tema", continúa.

"Desde mi punto de vista, los jóvenes han tenido mucha influencia de Blai Bonet y Maria-Mercè Marçal", señala.

"A principios del siglo XX había unas escrituras más discretas, insinuantes, que hablaban de frustraciones", apunta Portell. "En el siglo XXI son más explícitas y naturalistas con el hecho LGBTQ", agrega. "Incluso podemos hablar directamente de poéticas del cuerpo", prosigue.

El volumen es una invitación a conocer a todos estos autores y releerlos.