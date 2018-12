Coraje, superación y esperanza, los valores del congreso Lo que de verdad importa

Coraje, superación, esperanza, tenacidad o perseverancia son algunos de los valores que tomarán mañana el Trui Teatre, escenario del octavo congreso de la Fundación Lo que de verdad importa, que cuenta con Rafa Nadal como presidente de honor. Antonio Pampliega, Daniel Caverzaschi y Saroo Brierl son un claro ejemplo de estos valores y contarán sus historias de valentía, superación, constancia y alegría a los 1.300 jóvenes participantes en este congreso.

Antonio Pampliega es un periodista español especializado en zonas de conflicto como Irak, Iran o Siria que estuvo secuestrado durante diez meses por Al Qaeda. Fue liberado en mayo de 2016 tras 299 días de cautiverio. "Fue un accidente laboral que duró demasiado", bromea. Ahora llega al Trui Teatre dispuesto a hablar directamente a los ojos de los jóvenes presentes en el congreso. Contará su historia pero en la presentación de esta mediodía en el Rafa Nadal Sports Centre ha confesado que se ha animado a sumarse a este congreso de valores porque es una oportunidad para "darles un golpe de realidad" a los 1.300 jóvenes participantes y decirles chavales despertad". Les dejará claro que aquí viven en una burbuja, en un lado del muro. Aquí viven muy bien pero les enseñará cómo viven a 4.500 kilómetros, en Siria. En septiembre de 2015 el mundo se despertó cuando llegaron oleadas de imigrantes. Hoy les enseñará de dónde y por qué vienen. "En este mundo hay un problema, hemos perdido la empatía. Hoy son ellos los que emigran, mañana seremos nosotros".

Y de su historia de coraje a un ejemplo de superación. El tenista paralímpico Dani Caverzaschi nació con una malformación en las piernas que no le ha impedido alcanzar su sueño de triunfar como tenista paralímpico. En la presentación, ha adelantado que su charla en el congreso servirá para normalizar la discapacidad. Es uno de sus objetivos. "Creo que existe un estereotipo en la sociedad de que un discapacitad no tiene las mismas opciones de una vida feliz y lo que voy a intentar es transmitir, a través del humor, que la discapacidad es como cualquier otro problema", ha sentenciado. Y de tenista a tenista, fueron inevitables las comparaciones. "Aprovecharé que estoy aquí para decir que es una barbaridad que me llamen el Rafa Nadal en silla de ruedas. Es un honor pero es porque juego bien al tenis, soy zurdo y moreno pero para llegar a compararme con Rafa me queda una barbaridad", ha admitido.

El congreso finalizará con la historia de Saroo Brierley, que ha recorrido "el camino más increíble del mundo". Su caso parece de ficción pero es real. De hecho Saroo es el protagonista de la película Lion. "Mi historia es una odisea y empezó cuando tenía cinco años y por accidente me subí a un tren y terminé a 14.000 kilómetros en otra parte de la India. Como un niño de cinco años me cuidé durante una semana a mí mismo en Calcuta, una ciudad difícil. Me adoptaron y me fui a Australia. Mientras iba creciendo decidí investigar e intentar buscar a mi familia biológica. Empecé a realizar este viaje de descubrimiento, de buscar una aguja en un pajar y encontrar a mi familia. Después de usar matemáticas, mi memoria fotográfica y Google Earth, la encontré. En 2012 esa unión con mi familia biológica se convirtió en una realidad. Es una historia de esperanza, de determinación y de dificultad", ha resumido aunque mañana ofrecerá la "versión más larga de la historia".