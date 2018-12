La Simfònica y los coros infantiles de Balears cantan a la Navidad

La música coral es una de las protagonistas de la Navidad. Este jueves, los más pequeños suben a las tablas del Auditòrium de Palma para emprender un viaje por los villancicos del mundo más emblemáticos junto a la Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Bajo la batuta del maestro Pablo Mielgo y con la coordinación coral de Pilar Riera, más de 150 voces de coros infantiles de Balears cantarán a la Navidad. Así, el Cor Infantil del Teatre Principal, la Coral Infantil Onzequinze de Joventuts Musical de Palma, el Cor Juvenil del Patronat Municipal de Música d'Eivissa y la Escolania Vermells de la Seu, junto a la Petita Simfònica, interpretarán villancicos como Christmas festival de Anderson, Passetjada nadalenca de Martorell, The Sound of music de Rodgers, Cançó de bres per a una princesa negra de Rodríguez Sabanés, For the beauty of the earth de Rutter, El mago de oz de Arlen y Sayre, Sing Noel, Alleluia! de Leavitt, Come to the music de Martin, Amigos para siempre de Lloyd Webber o Silent Night de Harris.

El recital, que contará con una escenografía espectacular, empezará a las 20 horas en el Auditòrium de Palma. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de la sala del Passeig Marítim y cuestan entre 15 y 18 euros.