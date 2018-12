La Sibil·la, en Girona y Carcassonne

La Coral de Sant Joan ha llevado el tradicional canto de La Sibil·la a Girona y Carcassonne en una gira de cuatro días por tierras catalanas y francesas, que culminó ayer con la interpretación de la misa en la Cripta de la Sagrada Familia, en Barcelona.

Medio centenar de cantaires descorcharon sus conciertos el pasado jueves en la Església del Carme de Girona con el Cant de la Sibil·la i Interludis. La soprano Mònica Toll entonó el tradicional canto declarado Patrimonio de la Humanidad. La pequeña corista Núria Puigsegur entonó el Cant de l'angel. Bajo la batuta de Daniel Mulet, la formación también interpretó piezas como Joia en el món de Händel, El noi de la mare y La pastora Caterina, dos obras tradicionales catalanas. La Coral Infantil de Sant Joan dirigida por Alejandra Carrizo también fue muy aplaudida por su Volem viure el Nadal y Cançó de bres per a una princesa negra. Las formaciones mallorquinas estuvieron arropadas por la Escolania de Sant Feliu de Girona dirigida por Pau Riuró y el Cor Filharmonia bajo la dirección de Irene Llongarriu.

Tras su estancia en Girona, la coral viajó a Carcassonne para interpretar la Sibil·la i els Interludis con Mònica Toll como solista. Previamente, Marta Ferrer, de la Coral Infantil, interpretó el Cant de l'Àngel. En este concierto del sábado en Eglise des Carmes, las corales completaron el concierto con un conjunto de villancicos como Joia en el món, Il est né le divin Enfant, El Noi de la Mare, Santa Nit, Gloria in Excelsis Deo, Nadal Blanc, Deck the Hall, La pastora Caterina, El desembre congelat, Dorm Jesús en Pau o Peace, peace con Toll como solista. El recital fue de lo más aplaudido, por ello, la coral despidió su viaje a Carcassonne con Canon de la paix y El Cant dels ocells.