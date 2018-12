Conciertos en clave navideña

La Navidad invita a soñar, jugar y también a dejarse llevar por la música. Con la llegada de las fiestas se multiplican los conciertos, con la solidaridad, la paz y la justicia como notas dominantes. Palma y la Part Forana se entregarán en las próximas semanas a todo tipo de recitales en distintos escenarios.

Uno de los primeros grandes conciertos navideños tendrá lugar en el Auditorium de Palma el jueves día 13. Christmas Festival, Passejada nadalenca, For the beauty of the earth, Amigos para siempre y Silent Night, entre otras muchas, son algunas de las canciones que se podrán escuchar en este concierto de Navidad por excelencia que ofrece la Fundació Orquestra Simfònica. La 'Ciutat de Palma', acompañada por músicos de la Petita Simfònica, también estará arropada por el Cor Infantil del Principal, la Coral Infantil Onzequinze de Joventuts Musical de Palma, el Cor Juvenil del Patronat Municipal de Música d'Eivissa y la Escolania vermells de la Seu.

En el mes de diciembre es ya una tradición el concierto de Navidad que presenta en Cala Millor la Escuela de Música y Danza de Sant Llorenç. Un recital que se desarrollará el 14 de diciembre.

Más de 400 voces, las de la Coral Universitat de les Illes Balears y las de todas sus corales filiales, protagonizarán el tradicional Concert de Nadal el 15 de diciembre en el Auditorium de Palma, que este año se presenta bajo el título Un Nadal Mediterrani. La voz de la actriz Catalina Florit ejercerá de hilo conductor del concierto, "con la narración de la dura y larga travesía de un joven sirio que cruzó todo el Mediterráneo hasta llegar a Mallorca, donde reside en la actualidad", señala el director Joan Company. Se interpretarán canciones griegas, hebreas, árabes, populares inglesas y catalanas que serán ejecutadas tanto a capela como acompañadas al piano, violín y otros instrumentos, con la percusión con un protagonismo especial.

Uno de los grandes activos del Teatre Principal son sus coros. Las cuatro formaciones ofrecen con el Concert de Nadal una ocasión única para compartir su pasión con las familias y los amigos en unas fechas que invitan a reafirmar los lazos de la amistad. A lo largo del concierto, que se celebrará el día 15, los cuatro coros ofrecerán una muestra de su repertorio en el que no faltará una selección de villancicos.

Las asociaciones rusas Club Teremok y Kalinka han programado un espectáculo musical infantil, en lengua rusa, con personajes de cuentos famosos y bailes típicos navideños rusos. Se interpretará el día 15 en el Auditorium de Palma.

Un día después, el 16, en el Auditori de Manacor, la Banda de Música de Manacor y el pianista Andreu Riera brindarán un Concert de Nadal. El día 22, en Sa Màniga de Cala Millor, la orquesta de 440 Aula Musical protagonizará un espectáculo para dar la bienvenida a la Navidad.

Por último, dos conciertos más: el de Cap pela, un habitual en estas fechas (día 25 en el Auditori de Manacor); y el clásico Gran Concierto de Año Nuevo (2 de enero en el Auditorium de Palma), con títulos como Napoleón o Champagne.