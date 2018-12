Antonia Payeras, en el videoclip del momento

La actriz mallorquina Antonia Payeras (sa Pobla, 1985) es uno de los rostros del videoclip de Bajito, el nuevo hit de Ana Guerra, la exconcursante de OT 2018, que no ha tardado ni 24 horas en superar el millón de visitas y posicionarse en el número uno de tendencias en YouTube. La cinta cuenta con la colaboración de algunas de las caras más conocidas a nivel nacional, tanto de televisión como en las redes sociales. Y es que la cantante ha decidido contar con un reparto de lujo para su segundo audiovisual. Junto a la intérprete isleña se encuentran los Javis –Javier Calvo y Javier Ambrossi–; la influencer Aida Domenèch, conocida en las redes como Dulceida; la también incluencer y pareja de Dulceida, Alba Paul; y el actor sevillano Miguel Diosdado. En estos momentos, el videoclip ronda el millón y medio de visitas en YouTube.

"Ana [Guerra] creó un grupo de WhatsApp y nos comentó la colaboración. La verdad es que hasta el día que no estuve en el set de rodaje no sabía cómo sería la historia. Tampoco había escuchado la canción", cuenta Payeras, una de las actrices de la miniserie de IB3 Gàbia (dirigida por Marcos Cabotá), que a principios de 2019 se estrenará como largometraje. Sin embargo, asegura que cuando escuchó la canción por primera vez le encantó: "Es súper pegadiza y me la aprendí rápido". El rodaje con los Javis, Dulceida, Aida Paul y Miguel Diosdado se alargó unas cinco o seis horas, pero "comos nos conocemos, sobre todo con los Javis y Miguel [Diosdado], todo fue muy divertido. Hay mucha confianza". El videoclip, tal y como ha explicado Guerra, pretende ser un canto al amor libre.

A la mallorquina le impactó la implicación de la triunfita en la realización de la cinta: "Tiene las cosas muy claras y sabe lo que quiere. Durante el rodaje estuvo todo el tiempo pendiente de los planos y de los movimientos de cámara, lo controlaba todo". Y para ella solo tiene palabras bonitas: "Es un encanto y un amor".

Aunque asegura no estar muy pendiente de la repercusión del videoclip porque no tiene tiempo, Payeras confesó a DIARIO de MALLORCA que durante estos días ha recibido numerosos mensajes de cariño y ánimo de parte de su gente más cercana, algo que "es de agradecer" y que ayuda a seguir trabajando.

La actriz, que reside en Madrid desde hace casi quince años, y donde estudió Arte Dramático, encara el 2019 con ilusión: "Estamos retomando una función teatral que tuvimos que parar por motivos ajenos a la producción, y me encantaría traerla a Mallorca. Además, a principios de año se estrenará Gàbia en formato largometraje".