Los arqueólogos: "Los problemas del Museu de Mallorca no se limitan a las dificultades para entregar el material"

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears remitió ayer una carta en la que insistía en que los problemas del Museu de Mallorca "no se limitan a las dificultades para entregar nuevos materiales recuperados en las numerosas intervenciones arqueológicas de la isla".

"Como mínimo, en los últimos 15 años, el Museu ha incurrido en dejadez de sus funciones, atendiendo que no sólo no promueve la investigación, sino que dificulta la investigación de los profesionales interesados en estudiar los materiales de los fondos del museo; que no hace difusión del patrimonio, sino que mantiene el centro con las salas de arqueología cerradas hace nueve años y prácticamente sin visitantes; que permanece aislado de la sociedad de la cual forma parte y en la vida de la cual debería participar activamente", recoge el comunicado de los arqueólogos.

El colectivo ha expresado también en el escrito remitido su preocupación por una serie de artículos publicados en diversos medios de comunicación acerca de las deficiencias detectadas en el museo en relación a la conservación de algunas piezas que se custodian. "Estos hechos coincidieron en el tiempo con un momento de relevo en la dirección del centro que implica no sólo un cambio de personas, sino también en la manera de entender y gestionar esta institución, y que se recibió positivamente por gran parte de nuestro colectivo por suponer el final de un largo periodo de crispación con la anterior dirección".

Asimismo, critican que determinados artículos de prensa "hayan puesto en duda" la validez del protocolo de entrega de materiales acordado por el museo y el Consell. Y comentan acerca de los restos arqueológicos que aún no han sido depositados en el museo, una cuestión investigada por Fiscalía, que " hace años que son muchos de los mismos responsables de dichas intervenciones los arqueológicas los que reclaman poder entregar los materiales al Museu en las condiciones asumibles y sólo han obtenido negativas e impedimentos por respuesta. Además, en el último año y medio, el Museu no ha aceptado ningún material arqueológico", señalan.

Por último, instan a las administraciones responsables a trabajar y tomar las medidas adecuadas para enmendar las deficiencias que históricamente padece Ca la Gran Cristiana. "En este esfuerzo encontrarán nuestra colaboración en todo aquello que esté en nuestras manos. Por eso, finalmente, deseamos que la nueva directora recientemente designada, una profesional de reconocido prestigio, encuentre el apoyo necesario para impulsar el buen funcionamiento y proyección del Museu de Mallorca como entidad cultural de primer orden que ha de ser", concluyen.