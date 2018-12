Carolina Durante: "Es difícil saber el porqué del éxito, tampoco hemos inventado nada"

Carolina Durante son cuatro amigos de Madrid que decidieron montar un grupo para "pasarlo bien". Poco sabían de música, y poco se esperaban llegar hasta donde han llegado. En, tan solo, un año y medio.

Carolina Durante ha sido, en estos últimos tiempos, el grupo revelación del panorama musical español. El porqué es una de las preguntas que ni ellos mismos saben responder: "Por la frescura, supongo. Pero es difícil decirlo. Tampoco hemos inventado nada", apuntó ayer en una entrevista con Diario de Mallorca el guitarrista de la agrupación, Mario del Valle. Completan la formación la voz de Diego Ibáñez, el bajo de Martín Vallhonrat -que conoce bien la isla porque su familia es procedente de Mallorca- y la batería de Juan Pedrayes.

Su canción Cayetano fue su primer gran éxito, la canción de les dio más exposición pública. Ahora, su gran triunfo ha sido poder contar con Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017, en la grabación de un tema: Perdona (ahora sí que sí), una versión de la canción de Marcelo Criminal. "Nos parecía más atractivo juntar lo mainstream de Amaia y lo underground de Marcelo Criminal que no invitarla a componer una canción. Además, esta segunda opción era mucho más complicada por tema de agenda y tiempo. Estamos contentos con el resultado", señalaron. No podía ser de otra manera: la colaboración de Amaia les ha ayudado a sumar seguidores, aunque esto tampoco es algo que les preocupe.

Los jóvenes madrileños se mostraron felices de poder tocar en la isla, donde ayer llevaron por primera vez ese pop ruidoso, o pop "guarro" que tanto les caracteriza. Esa línea sonora es la que seguirán las canciones que formarán su primer disco -hasta ahora todo lo que han conseguido ha sido solo con la publicación de dos EPs-, que verá la luz en 2019. El primer single lo publicarán en enero, y aseguran que aunque tengan a la crítica y al público midiendo cada uno de sus pasos, ellos hacen lo que quieren: "El grupo surgió de manera espontánea, para hacernos unas risas, y este sigue siendo el principal objetivo. Hacemos la música que nos gusta hacer. No nos sentimos presionados. Esperemos que a la gente le gusten las nuevas canciones. Desde luego, nosotros pensamos que hay algunas de muy, muy chulas", revelan.

Aun no hace dos años que la vida de estos jóvenes cambió radicalmente. Ahora cuelgan el cartel de "entradas agotadas" cada dos por tres. "Antes nuestra vida era más aburrida", señalan mientras se miran, cómplices. Eso sí, no puede haber nada que no echen de menos, y el primero en atreverse a decirlo del Del Valle: "Salir por Madrid los fines de semana es algo que echo en falta. Con todos los conciertos no tenemos tiempo de ver a los amigos y salir por la noche". Qué tendrá la noche madrileña que todos coinciden con las palabras del guitarrista.

Pero no todo en la vida es música: en su tema Cayetano cantan que sus amigos no votan al PP, votan a Ciudadanos. A la pregunta de cómo se llaman sus amigos que votan a Vox, responden rápido y claro: "Pues esperamos no tener ni uno", apunta Ibáñez. "No entiendo como alguien de nuestra edad puede votar a un partido que coarta las libertades de los demás", sentencia Vallhonrat.