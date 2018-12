El Mallorca Gay Men´s Chorus presenta Cinco en Manacor

El Mallorca Gay Men's Chorus presenta este domingo a las 18 horas Cinco en el Auditori de Manacor, un espectáculo lleno de canciones, coreografías, proyecciones y emociones. Dirigido por Joan Laínez, la formación coral contará con la participación de Victòria Maldi, Pako Mejías, Brifitta Lamoure y Joana Maria Peralta.

En el concierto, no faltarán piezas como Sale el sol, Eurovisión Mush Up, Núvol Blanc, l'Amo de Son Carabassa, Perquè he plorat, Sobreviviré o su versión de Bad Romance. Con Cinco, el Mallorca Gay Men's Chorus conmemora su primer lustro. Cabe recordar que durante estos cinco años el coro ha paseado el nombre de Mallorca como las siglas LGTBI por toda la isla, por distintas ciudades de la península, por Gran Bretaña o Alemania. Este grupo de amantes de la música ha logrado a través de sus actuaciones una visibilización positiva del colectivo.