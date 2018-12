"Quiero aprovechar el tirón que tiene Gaudí para hacer algo en el Museu de Mallorca"

La historiadora del arte Maria Gràcia Salvà (Felanitx, 1961) se incorporó ayer al Museu de Mallorca como nueva directora de Ca la Gran Cristiana tras ser la única aspirante al puesto después de que la otra candidata se retirara de la convocatoria "por motivos que no revelaremos por respeto a esa persona", argumentó la consellera Fanny Tur.

Salvà, hasta ahora funcionaria de la Diputació de Barcelona y adscrita al Palau Güell como técnica de museos especializada en visita pública y accesibilidad, expuso sus prioridades de acción en el museo. La primera de ellas será la difusión, "una de las carencias del centro". "Conozco el museo como usuaria y me llama la atención la falta de asistencia de público, tanto autóctono como del exterior", comentó.

"Mi trabajo como funcionaria pública es hacer llegar la cultura al máximo de gente posible", sostuvo. "Por eso, hay que mejorar la difusión del centro mediante redes sociales, informando a la gente de nuestra existencia, y creando actividades de distinto tipo: populares, lúdicas, intelectuales, profesionales y educativas; además de exposiciones temporales atractivas y más modernas para el público", apuntó. Y puso ejemplos concretos. "Siento fascinación por Gaudí. Su nombre es el que ha atraído a turistas de todo el mundo a Barcelona. Me gustaría aprovechar ese tirón que tiene Gaudí para hacer algo aquí. Mucha gente no conoce la vinculación que tuvo con Mallorca", explica. "También me gustaría trabajar el tema del modernismo, que no sé si está bien representado en el museo. Es un movimiento que me gustaría poner en valor", desvela.

En cuanto a la difusión de Ca la Gran Cristiana, la nueva directora abundó en la necesidad de mejorar la señalización del museo en la calle y otros puntos estratégicos. "Cuando llegas al aeropuerto hay fotos de playas, estaría bien que también hubiera alguna del Museu de Mallorca".

Otro de los ejes de acción de Salvà será interconectar Ca la Gran Cristiana con otros espacios y equipamientos del entorno, como la Catedral, el Museu Diocesà e incluso Es Baluard. "Puede ser una manera de ampliar la colección", desvela. "Hay que reforzar lazos también con el barrio, nuestro entorno social. Y con los Amics del Museu. Y con las otras sedes: el Museu de Muro y el de Pollentia", indica. "Y por supuesto con el Museu de Menorca, a cuya directora conozco, y el de Eivissa", agregó.

La presentación actual de los fondos será otro de los puntos a analizar por la nueva responsable. "A lo mejor tendremos que modificar algunos recorridos", avanza. "Vamos a reabrir la sección de arqueología, un hito importante que permitirá ofrecer una visión completa de la historia de Mallorca", explica. "También me gustaría introducir otras maneras de expresión aparte de las tradicionales. El museo cuenta con unas fantásticas colecciones de fotografía que pueden integrarse muy bien en una exposición temporal", indica.

Público universitario



La vertiente educativa también fue nombrada por Salvà en su presentación a los medios. Además de Primaria, trabajará por estrechar lazos con Secundaria y la UIB. "Nos despreocupamos del público universitario y tenemos que hacer que venga con prácticas o trabajos sobre las piezas", propuso.

En cuanto al trabajo con la arqueología más actual, la directora expresó su deseo de poder mostrar algunas investigaciones. Puso el ejemplo del material del yacimiento de Son Espases. "Podríamos exponer y explicar la orfebrería romana".

La directora, que ayer mismo se reunió con el equipo de Ca la Gran Cristiana, se refirió a la escasez de recursos del museo, "generalizado en todos los equipamientos del país" y comentó que se pondrá énfasis con la conservadora y la restauradora en la conservación ambiental de los fondos "para solucionar todos aquellos aspectos mejorables". Hay que recordar que la falta de mantenimiento del sistema de climatización afectó a al menos seis piezas medievales actualmente expuestas en la planta noble.