El Parlament da luz verde al traspaso del Museu de Mallorca al Consell

Todos los grupos parlamentarios baleares apoyaron ayer la tramitación de la ley para el traspaso de las competencias de gestión del Museu de Mallorca, ahora en manos del Govern, al Consell.

Para Podemos, la transferencia llega tarde. "Parece que la conselleria de Cultura no se ha hecho cargo del museo cuando tocaba, hay cosas con las que tendrían que haberse puesto antes. Incluso con la auditoría, que tendría que haberse puesto en marcha mucho antes y no al final de la legislatura", comentó Laura Camargo, quien recordó que el grupo morado ha hecho una enmienda al presupuesto de cultura para que la auditoría aprobada el pasado mes de enero en el Parlament pueda llevarse a cabo en los primeros meses de 2019.

Desde el Pi, consideraron el traspaso "precipitado". "Hay problemas del museo que siguen sin respuesta: qué pasa con las piezas con desperfectos. Por otra parte, hay que decir que la secretaría general del Museu de Mallorca recomienda que la responsabilidad patrimonial de dichas piezas no ha de ser asumida por el Consell", expuso Maria Antònia Sureda. "Pensamos que es un poco un regalo envenenado y que el museo no debería entregarse así", añadió. "Nos preguntamos si es el momento idóneo para esta transferencia. Creemos que no", concluyó.



Eliminar la responsabilidad patrimonial

El Pi preguntará en el próximo pleno del Consell al vicepresidente Francesc Mirales acerca de los informes de la secretaría general de la institución que advierten sobre algunas cuestiones del traspaso de competencias del Museu al Consell. Entre ellas, la responsabilidad patrimonial sobre los fondos del museo. Máxime, cuando hay piezas que han sufrido daños. En el informe se advierte de que en el caso de no existir póliza de seguro para dichas obras, "según las informaciones verbales recibidas, no existe", los gastos de los daños correrían a cargo del Consell, "aunque no haya habido una actividad dolosa o culposa por parte de la institución supramunicipal". Así, según el informe de la secretaría del Consell, "si se acepta la delegación, en el trámite parlamentario de la proposión de ley, sería recomendable que se eliminase del texto articulado la referencia a la responsabilidad patrimonial".