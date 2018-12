La no titulación en arte y el B2 de catalán, puntos calientes del concurso para director

Las bases del concurso para la nueva dirección de Es Baluard contienen dos puntos que han levantado polémica. Respecto a la no obligatoriedad de tener estudios en arte (ya sea una licenciatura o un máster o postgrado), la directora general de Cultura de Cort, Francisca Niell, explicó que "poner licenciatura en Historia del Arte excluye muchas titulaciones válidas cuando hablas de transversalidad en un proyecto como Es Baluard". "No hemos hecho nada que no se haga en otras convocatorias similares", dijo. Respecto al B2 de catalán, explicó que se ha incluido de este modo para cumplir con la actual ley de función pública de Balears.