La ONCE dedicará un cupón al 25 aniversario del Consejo Regulador de la Sobrasada

La ONCE dedicará su cupón del sábado, 22 de diciembre, al 25 aniversario del Consejo Regulador de la Sobrasada de Mallorca. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este organismo.

El cupón ha sido presentado por Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE; María del Carmen Soler, presidenta del consejo territorial y Antonia Torres, gerente de la IGP Sobrasada de Mallorca.

Además, para celebrar este aniversario y los 80 años de la ONCE, las dos entidades preparan una degustación de sobrasada para aquellos que compren un cupón del día 22 de diciembre y otro del Extra de Navidad. Al adquirirlos, el vendedor de la ONCE les entregará un tique que podrán canjear por una tapa de sobrasada el día 18 de diciembre, de 10.30 a 20.00 horas, en la Delegación Territorial de la ONCE en Illes Balears (calle Manacor, 8). Más de 200 kilos de sobrasada formando un 80 gigante esperan a quienes sean solidarios y busquen la suerte de la ONCE.

El Consejo Regulador tiene como objetivo la defensa de la Denominación Específica Sobrasada de Mallorca, que se obtuvo en el año 1993. Además, se ocupa de la aplicación de su reglamento, y del fomento y el control de las sobrasadas de Mallorca.

Entre sus funciones se encuentran el control del cumplimiento de los requisitos de producción, elaboración y curación de la Sobrasada de Mallorca; la realización de controles de calidad del producto mediante inspecciones a las empresas elaboradoras y minuciosos análisis físicos, químicos y sensoriales. Además del control de la crianza del cerdo negro mallorquín, con la finalidad de asegurar su adecuada alimentación.

La Indicación Geográfica Protegida establece dos tipos de sobrasada: la sobrasada de Mallorca elaborada con carne de cerdo; y la sobrasada de Mallorca de cerdo negro, que proviene de la raza autóctona de Cerdo Negro Mallorquin criado en libertad y con una controlada alimentación.

La sobrasada es una de las referencias gastronómicas de Mallorca, un embutido de la cocina mallorquina, de gran tradición en la isla. Se especula que el término sobrasada viene del italiano 'soprassata'. Está elaborada con carne de cerdo, magro y tocino, pimentón, sal y pimienta. Se embute en tripa y presenta una lenta maduración.