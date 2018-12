La Simfònica presenta sus conciertos más especiales del mes de diciembre

La Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears ha presentado hoy todas las actividades que ofercerán durante este mes de diciembre: el concierto de Navidad Nadales del món, que se celebrará el 13 de desembre en el Auditorium de Palma; el concierto de Año Nuevo, el 1 de enero de 2019, en el Palau de Congressos de Palma; el concierto solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Estas iniciativas responden a los objetivos del Pla de Cultura de las islas que impulsa la Conselleria de Cultura, como situar los hábitos y usos culturales en un lugar central de la vida cotidiana y ciudadana; reforzar e intensificar los vínculos entre educación y cultura, entre otros. La Simfònica pretende estar cerca de la sociedad que representa y quiere acercar la música a todos los ámbitos sociales, sabiendo que esta disciplina es una herramienta fundamental en la transformación del territorio.



Concierto de Navidad

Las fuerzas de la Simfònica y el Cor Infantil de la Fundació Teatre Principal, el Cor Infantil Onzequinze de Joventuts Musical de Palma; el Cor Juvenil del Patronat Municipal de Música d'Eivissa, la Escolania vermells de la Seu y componentes de la Petita Simfònica harán que el 13 de diciembre se viva una noche mágica en el Auditorium de Palma. Este será un concierto para todas las edades con una escenografía "espectacular".

Bajo la dirección de Pablo Mielgo y la coordinación coral de Pilar Riera, se interpretarán los siguientes temas: Christmas festival de L. Anderson; Passejada nadalenca de J. Martorell; The Sound of Music de R. Rodgers; Cançó de bres per a una princesa negra de A. Rodríguez Sabanés; For the beauty of the earth de J. Rutter; El Mago de Oz de H. Arlen y C. Sayre; Come to the music de J. Martin; Amigos para siempre de A. Lloyd y Silent Night de A. Harris.

Las entradas ya están a la venta y cuestan entre 15 y 18 euros. Pueden comprarse a través de la página web de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears y el Auditorium de Palma.



Concierto de Año Nuevo

Junto a la soprano internacional Valentina Nafornita, y bajo la dirección de Joji Hattori, la Simfònica dará la bienvenida al año 2019 en el Palau de Congressos de Palma, el 1 de enero a las 20:00 horas, con piezas de O. Nicolai, J. Strauss, E. Strauss; J. Massenet, R. Strauss; A. Dvorak, G. Giménez, F. Léhar, L. Anderson y F. Loewe. La cita cuesta 40 euros y las entradas ya están a la venta. Se pueden comprar en las oficinas o la web de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears.



Concierto solidario

Su parte solidaria es uno de los pilares fundamentales de la Simfònica. Es por eso que desde hace un tiempo ha puesto en marcha líneas de actuación enmarcadas dentro del programa social de la OSIB, convencidos de las posibilidades que ofrece la música al desarrollo de la sociedad, a través de competencias sociales, comunicativas y mediante actividades de formación artística, de educación emocional y de difusión cultural.

La orquesta sigue visitando las asociaciones de las islas, donde realiza actividades que se enmarcan dentro de los objetivos propuestos del Pla de Cultura de Balears, que se va implementando con la realización de estos eventos.

Así, el 20 de diciembre, a las 20:00 horas, la Orquestra de Corda de la Orquestra Simfònica Illes Balears interpretará un concierto benéfico para la Associació Espanyola Contra el Càncer en el Auditori del Col·legi San Cayetano. El programa está compuesto por Abdelazer, suite, de H. Purcell; Holberg suite de E. Grieg; Saint Paul suite de G. Holst y una selección de villancicos dirigido por el concertino de la Simfónica Smerald Spahiu.