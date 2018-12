Lluís Cabot: "Nuestra música es variada, pop y agridulce"

El pasado miércoles recogió, junto al resto de la banda, el premio Enderrock a Mejor Disco del año de la música balear por su 'Futbol d'avantguarda', publicado en febrero.

P ¿Cómo encajaron la noticia?

R Me llamó el director de la revista, Lluís Gendrau. De hecho me despertó. Nos pusimos muy contentos, realmente es súper. Todo reconocimiento es bienvenido, y más uno como este.

P¿Qué cree que atrapó al jurado?

R Es muy difícil decirlo, pero diría que las letras. No son nuestras, sino de Agustí Simó Da Souza, uno de los referentes vitales del grupo. Creo que son el punto diferencial del disco. Pero, nosotros nos lo hemos currado y hemos intentado que las canciones estén a la altura de los textos y que todo luzca en conjunto.

P ¿Qué alegrías les ha dado este disco?

R Muchas. Hemos tocado mucho y en lugares distintos. Y esto, aunque suene a tópico, es lo que nos gusta: salir a tocar y cantar las canciones que hemos hecho. Esta es la máxima alegría. Y que no hemos perdido las ganas de tocar, así que ya pensamos en otro disco.

P ¿Cómo describiría este disco?

R Variado, pop y agridulce, porque no es ni alegre ni triste. Tiene las dos cosas. Y como es una adaptación de los textos de Agustí y el conjunto de textos se llama Somni i viatge d'Agustí Simó Da Souza también decimos que es como un sueño y un viaje. Tiene un punto onírico y otro de diario de viaje? Es difícil de resumir algo que es tan importante para nosotros.

P Comentan que os gusta jugar. ¿El juego se vuelve serio?

R Una cosa no quita la otra. No por mucho jugar dejas de tomarte el juego en serio. La música sigue siendo un juego, espero que siga así mucho tiempo. Cuando no lo sea dejará de tener gracia. Messi se toma muy en serio su trabajo, pero siempre juega.

P ¿Entienden la música como una renovación constante? Sus discos son muy diferentes entre sí.

R Más que entenderlo como una constante renovación, lo que pasa es que el cambio es lo que nos apetece después de haber estado tocando durante dos años o tres un mismo disco. No sé si decir que acabas cansado es la mejor explicación, pero sí que con ganas de hacer otras cosas, de si eres capaz de hacerlas. Es como un reto.

P ¿Qué le diría a Agustí Simó?

R Gracias. En gran parte esto es gracias a él. Nos parece bonito como homenaje a su figura.

P En cada disco han sumado un integrante.

R Así será hasta que acabemos siendo una sinfónica (ríe).