Las imágenes finalistas del Art Jove de Fotografía se exponen en Canamunt

El certamen de fotografía del programa cultural Art Jove celebra la final este sábado con un total de diez obras finalistas. Consistirá en una ruta por el barrio de Canamunt, convertido en un museo urbano, donde las siguientes colecciones estarán expuestas en diferentes espacios del barrio (bares, librerías, comercios€):

Island Kids / nins de s'illa de Carlos Darder Pérez

Centro de Gravedad de Julio Jiménez Muñoz

No me mires, no me mires de María Moragues Rigo

Gritos tras el humo de las fábricas de Joan Lluís Clemens Sansó

Paradise de Nelson Daniel Nuñez Fleitas

Mar de vent de Anthony Neitzke

Decadence de Laura Laquintana Aloy

Espais de Trànsit de Marina Cánovas Galmés

Sistema de Alona Vinç

Enemics dins tu de Maya Valencia Arbona

A las 12 se iniciará el recorrido desde Can Oleo, con parada en cada exposición para que el autor pueda hacer una breve explicación al jurado y al público asistente.

A las 13 horas, de nuevo en Can Oleo, el jurado presidido por José Francisco Cañabate Oliver y formado por Tomeu Coll, Bàrbara Vidal, Juan José Alfonso Blanes y Pilar Negrero se retirará a deliberar. Después se hará público el nombre del ganador y se ofrecerá un aperitivo.