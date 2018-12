Nueve conciertos para disfrutar en Navidad en Mallorca

La Navidad invita a soñar, jugar y también a dejarse llevar por la música. Con la llegada de las fiestas navideñas se multiplican los conciertos, con la solidaridad, la paz y la justicia como notas dominantes. Palma y la Part Forana se entregarán en las próximas semanas a todo tipo de recitales, unos de pago y otros gratuitos, en distintos escenarios: iglesias, salas de conciertos, auditorios, teatros€ Ahí van, por orden cronológico, algunos de los conciertos más importantes para estas navidades:

13 de diciembre. Concert de Nadal de la Orquestra Simfònica. Auditorium de Palma

Christmas Festival, Passejada nadalenca, For the beauty of the earth, Amigos para siempre y Silent Night, entre otras muchas, son algunas de las canciones que se podrán escuchar en este concierto de Navidad por excelencia que ofrece la Fundació Orquestra Simfònica. La Ciutat de Palma, acompañada por músicos de la Petita Simfònica, también estará arropada por el Cor Infantil del Principal, la Coral Infantil Onzequinze de Joventuts Musical de Palma, el Cor Juvenil del Patronat Municipal de Música d'Eivissa y la Escolania vermells de la Seu.

14 de diciembre. Concierto de Navidad. Auditòrium Sa Màniga (Cala Millor)

En el mes de diciembre es ya una tradición el concierto de Navidad que presenta en Cala Millor la Escuela de Música y Danza de Sant Llorenç. Un concierto que ha acompañado la historia del Auditorio desde el año 2002. En la Sala Magna.

15 de diciembre. Concert de Nadal de les Corals de la UIB. Auditorium de Palma

Más de 400 voces, las de la Coral Universitat de les Illes Balears y las de todas sus corales filiales, protagonizarán el tradicional Concert de Nadal, que este año se presenta bajo el título Un Nadal Mediterrani. La voz de la actriz Catalina Florit ejercerá de hilo conductor del concierto, "con la narración de la dura y larga travesía de un joven sirio que cruzó todo el Mediterráneo hasta llegar a Mallorca, donde reside en la actualidad", señala el director Joan Company. Se interpretarán canciones griegas, hebreas, árabes, populares inglesas y catalanas que serán interpretadas tanto a capela como acompañadas al piano, violín y otros instrumentos, con la percusión con un protagonismo especial.

15 de diciembre. Concert de Nadal. Teatre Principal de Palma

Uno de los grandes activos del Teatre Principal son sus coros. Las cuatro formaciones (Petitons, Infantil, Juvenil y coro titular) reúnen cerca de 250 personas de todas las edades que tienen en común una pasión desmesurada por la música y el canto. El Concert de Nadal es una ocasión única para compartir esta pasión con las familias y los amigos en unas fechas que invitan a reafirmar los lazos de la amistad. A lo largo del concierto, los cuatro coros ofrecerán una muestra de su repertorio en el que no faltará una selección de villancicos, piezas de ópera y canciones de los más variados estilos y géneros.

15 de diciembre. Gran Fiesta de Navidad rusa. Auditorium de Palma

Las asociaciones rusas Club Teremok y Kalinka han programado un espectáculo musical infantil con personajes de cuentos famosos y bailes típicos navideños rusos alrededor del árbol de Navidad. Se interpretará en lengua rusa.

16 de diciembre. Concert de Nadal. Banda de Música de Manacor. Auditori de Manacor

Andreu Riera se pone al piano al frente de este concierto navideño que dirige Eduard Bernabé y que está dirigido a todos los públicos a partir de cuatro años.

22 de diciembre. Concierto de Navidad 440 Aula Musical. Sa Màniga (Cala Millor)

440 Aula Musical cuenta con una orquesta de unos 70 miembros formada por alumnos de todas las edades, donde los más jovencitos tienen cinco años. Violines, clarinetes, saxofones, flautas, pianos y percusión son los instrumentos que forman la orquesta. Además participa un coro de unos 70 alumnos. Un espectáculo para la bienvenida a la Navidad.



25 de diciembre. Cap pela. Concert de Nadal. Auditori de Manacor

El veterano y aplaudido grupo de música vocal Cap pela es un habitual de las fiestas navideñas. En esta ocasión actúa en el Auditori manacorí, donde Esther Barceló, Sofía Domenech, Begonya de la Iglesia, Guillem Ramon, Santi Francia, Joaquim Domenech y Carolina Domenech interpretarán un cuidado programa.



2 de enero. Gran Concierto de Año Nuevo. Auditorium de Palma

El programa, inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra en Viena, incluye los títulos más conocidos del rey del vals, Johan Strauss, como son Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del emperador o Champagne. No faltará el vals más célebre de todos, El Bello Danubio azul, ni la marcha Radetzky que, acompasada por las palmas del público, suele cerrar la velada. Hay que apresurarse a comprar las entradas, que cada año suelen agotarse con los que buscan un regalo perfecto para las navidades.