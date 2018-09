Sabina Urraca: "La desaprobación desaparece cuando a una tipa pirada y genial se la califica de artista"

Escritora y periodista. Usa las redes como un millennial y cual pozo de material para su escritura. Practica periodismo gonzo, de inmersión: cuenta historias de forma literaria, mezcla divagaciones personales y rarezas. Su primer libro, ´Las niñas prodigio´, ha sido acogido con entusiasmo. "Tras publicarlo descubrí que mucha otra gente había sido esclava del querer ser adorada como un prodigio, y que esa esclavitud aún se filtraba en sus vidas adultas". En las ´Converses´ ha hablado de Lydia Davis

Es posible que la escritura de un libro se asemeje al proceso amoroso, siempre que este proceso amoroso sea el proceso de una relación tortuosa: sufriente, destructivo, pero con pequeños momentos de luz. La escritura pasa por el cuerpo y la mente del escritor, traspasándolo, dejando a su paso todo alterado y fuera de su sitio, y en eso se parece muchísimo a ciertas relaciones. En la novela de Davis, el intento de superación del amor perdido y el empeño en narrar ese proceso en una novela son hermanos siameses. Hay la misma zozobra, el mismo ir y venir en las dos tareas que acomete el personaje.

El título de estas Conversaciones es Vírgenes, diosas y hechiceras. ¿Qué apelativos añadiría?

Introspectivas, dementes, arrastradas por fuerzas internas, afectadas por poltergeist. Las diosas y brujas de entonces son las piradas del ahora.

¿Le molesta en especial alguno de estos adjetivos?

Me molesta cuando veo que una tipa pirada y genial, un ser que saca los pies del tiesto, muestra al exterior parte de su genialidad y es mirada por la sociedad con desaprobación. Cuando se le imprime a este ser el calificativo de artista, la desaprobación desaparece. Hay que tener cuidado con eso.

¿Con Las niñas prodigio pretendió en algún momento dinamitar la tradición literaria o más bien dar voz a un tipo de niña que nunca la ha tenido?

No pretendía nada en concreto. Sólo tenía ciertas cosas en la cabeza a las que quería dar salida. Siempre digo que nadie va a abrir un camino maravilloso y deslumbrante, que ningún libro ni ninguna obra dinamitará nada, que ningún escritor es necesario. Mi libro no era necesario, como no lo es ningún libro. Pero me gustó escribirlo y me alegra que a mucha gente le guste leerlo. Porque no sabemos muy bien por qué estamos aquí, pero por lo menos aprovechemos para estar entretenidos. Y, en ese sentido, está bien que existan los libros, aunque no sean estrictamente necesarios.

¿Tenía claro qué era lo que no tenía que escribir al llegar a la Alpujarra?

Tenía una emoción, un sentimiento claro que quería transmitir, pero la traslación de esta emoción a palabras sucedió casi por completo en la Alpujarra, en parte gracias a la casa en la que viví allí. Sólo sabía que, aun habiendo mucha ficción, la novela debía ser (y no sólo transmitir) Verdad. Me di cuenta de que muchas veces mi Verdad, la Verdad que yo quería narrar, era más fiel a lo que sentía si la ficcionaba. Pero ese tipo de procesos sucedieron allí. Puedo decir que antes no tenía ni idea y de que fui a tientas, intentando dilucidar qué era lo que sí y lo que no quería escribir.

¿Tenía conexión a internet? Lo digo porque muchos de sus textos giran en torno a las redes sociales.

Los primeros dos meses no. Un par de veces al día conectaba los datos del móvil al ordenador para leer el correo y enviar artículos. Después conseguí que me configuraran un router para poder conectarme a la red pirata de internet que tenían algunos vecinos. Las redes sociales fueron tremendamente importantes en el año que pasé allí. Además de que me mantenían un poco conectada a la realidad en la que había vivido hasta entonces, me servían como catalizador de historias y tonos.

¿Hasta qué punto las redes pautan su existencia y su escritura?

Hasta un punto que a veces me asusta. Pero, por lo general, sólo tengo buenas palabras para las redes. Son un escaparate de la belleza y la miseria humana. Y tener ese documento permanentemente disponible es un regalo para un escritor.

¿No le cansa un terreno tan hostil? Pocos trabajos tan precarios como el periodismo son sometidos a tanto escrutinio.

Ha habido muchos momentos en los que me he cansado. Me he agotado de precariedad económica, de la velocidad vertiginosa de producción de contenidos y de la cárcel que puede suponer el personaje que la gente va configurando en sus cabezas a medida que va leyendo tus artículos. Pero la mayor parte del tiempo me compensa.

¿La cultura del like nos está convirtiendo en auténticos imbéciles?

Querer encajar y ser adulado siempre ha estado ahí. Ahora, simplemente, tiene una manifestación más obscena en modo de emoticonos de manitas diciendo okey y corazones palpitando. Es sólo una transformación del sentimiento animal de pertenencia y de necesidad de saber, por supervivencia, que ocupas un buen lugar en la tribu.

¿Le da miedo un segundo libro?

Me da pavor, me paraliza no ser capaz de escribirlo. Aparte de este miedo cerval a no saber hacerlo de nuevo, me aterra pensar de dónde voy a sacar el tiempo para escribirlo. Me pregunto cómo lo hacen otros escritores. Este mundo de presentaciones, eventos, charlas, talleres es un monstruo muy complaciente que te da la sensación de que vas viento en popa como escritor, cuando en realidad supone una procrastinación constante, una evasión del sentarse y terminar el libro.